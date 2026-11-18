Hai dự án được triển khai tại khu vực Bàu Cạn có tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 84,5 MW, dự kiến bổ sung gần 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm vào hệ thống điện quốc gia.

Quang cảnh Lễ khởi công

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào của tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích đất sử dụng 29,12 ha, với công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ turbine gió công suất lớn, với tổng mức đầu tư gần 1.570 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 110,16 triệu kWh điện mỗi năm.

Đối với Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, công suất thiết kế 35 MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng. Dự án tận dụng khoảng 47 ha mặt nước hồ Bàu Cạn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, dự kiến cung cấp khoảng 59 triệu kWh điện mỗi năm.

Nghi thức bấm nút khởi công

Cả hai dự án hướng đến sự kết hợp giữa điện gió trên đất liền và điện mặt trời trên mặt nước. Đây là cách tiếp cận nhằm khai thác đa dạng nguồn tài nguyên tự nhiên, sử dụng hiệu quả không gian đầu tư và góp phần tối ưu hóa hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng tại khu vực.

Với tổng công suất 84,5 MW và sản lượng điện dự kiến gần 170 triệu kWh mỗi năm, hai dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đa dạng hóa cơ cấu nguồn cung, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Gia Lai trên bản đồ phát triển năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước.

Bà Nguyễn Thị Sen- Chủ đầu tư 2 dự án điện lại buổi lễ

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến vận hành vào tháng 5-2028, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn vận hành vào tháng 8-2028.

Việc khởi công hai dự án đánh dấu bước triển khai các công trình năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng sạch, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Đối với xã Bàu Cạn và xã Gào, quá trình triển khai các dự án còn thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo thêm sinh kế và cải thiện đời sống người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành theo kế hoạch năm 2028.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trong vùng dự án. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ; người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, ủng hộ quá trình thực hiện.

Mời bạn đọc xem Video: PCT UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Nguồn Hà Chính