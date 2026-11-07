Gia Lai khởi công nhà máy điện gió hơn 7.700 tỷ đồng

Ngày 7/11, tại xã Vân Canh và xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có công suất thiết kế 180 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.771 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2028, với sản lượng điện bình quân khoảng 623 triệu kWh mỗi năm.

Dự án đã được đưa vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Việc khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng, đồng thời bổ sung nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, an toàn và bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Định hướng phát triển năng lượng quốc gia cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 khoảng 9.657 MW. Bên cạnh đó, tỉnh còn có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng, với tổng công suất trên 32.000 MW.

Đến nay, toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW. Đây là nền tảng quan trọng để Gia Lai tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động, đồng thời đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo lãnh đạo tỉnh, Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 khi được triển khai sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong giai đoạn thi công, dự án góp phần thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp, vận tải, cung ứng vật tư và dịch vụ liên quan. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung năng lực sản xuất điện, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách tỉnh.

Đối với hai xã Vân Canh và Canh Liên, dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, việc làm và sinh kế cho người dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư cam kết triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Để dự án triển khai đúng kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Nhà đầu tư cần phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết, đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028; đồng thời phối hợp triển khai đồng bộ các hạng mục đấu nối, truyền tải điện nhằm bảo đảm khả năng khai thác công suất sau khi công trình hoàn thành.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (đại diện chủ đầu tư), sau dự án Vân Canh 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 với quy mô tương tự. Tổng vốn đầu tư hai dự án khoảng 15.000 tỷ đồng, tổng công suất gần 360MW.

Với quy mô đầu tư lớn và tiềm năng phát triển các dự án tiếp theo, Nhà máy điện gió Vân Canh 2 được kỳ vọng trở thành một trong những công trình góp phần khai thác hiệu quả lợi thế năng lượng tái tạo, hình thành năng lực sản xuất mới, tạo động lực tăng trưởng cho Gia Lai trong thời gian tới.