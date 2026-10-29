Gia Lai: Khởi công khu đô thị hơn 9 ha tại cửa ngõ phía Bắc Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, Dự án Khu đô thị phía Tây Nam Long Vân được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Bắc và tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Tây Nam Long Vân có quy mô hơn 9 ha, tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 1D (đường Tây Sơn) – tuyến giao thông mang tính kết nối và giao thương quan trọng của khu vực. Vị trí này tạo lợi thế cho việc tiếp cận, kết nối các hoạt động dân cư, thương mại và dịch vụ, mở ra tiềm năng phát triển đô thị gắn với giao thương tại cửa ngõ phía Bắc Quy Nhơn.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp hơn 200 sản phẩm, gồm nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự sinh thái; trung tâm thương mại và 02 khối chung cư nhà ở xã hội. Cơ cấu chức năng này hướng đến kết hợp nhu cầu an cư với hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tiện ích trong cùng một tổng thể đô thị. Bên cạnh các khu chức năng, dự án chú trọng tổ chức không gian kiến trúc, cây xanh, giao thông nội khu và hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu đô thị Tây Nam Long Vân.

Theo đơn vị Chủ đầu tư, Dự án Khu đô thị Tây Nam Long Vân là một trong những dự án góp phần mở rộng không gian đô thị tại khu vực phía Bắc Quy Nhơn. Với định hướng phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội, dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư, đồng thời tạo lập môi trường sống hiện đại, tiện nghi cho người dân. Chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn và nhà thầu để triển khai dự án theo kế hoạch, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Phát biểu lại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai luôn xác định phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các phương tiện, thiết bị tập kết sẵn sàng để triển khai thi công dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai luôn thực hiện nhất quán quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua đó, nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư và nhà ở trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an ninh, trật tự và các lĩnh vực có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.