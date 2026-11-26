Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: gialai.gov.vn/Hà Duy

Ngày 25/11, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư 197,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, diện tích hơn 6 ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, dân sinh.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày.

Nhà máy hướng đến thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp; góp phần hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định và bổ sung nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mạnh Tiệp nhận định rằng 2 dự án được khởi công không chỉ bổ sung năng lực xử lý đối với chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý chất thải: từ xử lý, thải bỏ đơn thuần sang phân loại, tái chế và khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải. Đây là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường của tỉnh.

Ông Tiệp cũng nhấn mạnh, khởi công là bước khởi đầu quan trọng, song thành công của hai dự án phụ thuộc vào chất lượng công trình, tiến độ hoàn thành và hiệu quả xử lý chất thải khi đi vào vận hành.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư xác định việc triển khai hai dự án không chỉ là hoạt động đầu tư, kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng. Doanh nghiệp cần tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị nhằm tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, khi các nhà máy đi vào hoạt động, phải bảo đảm hiệu quả xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm thứ cấp, không để phát sinh tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe người dân khu vực lân cận. Đồng thời, thực hiện nghiêm các cam kết về môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Về phía chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, cho biết việc đầu tư đồng bộ 2 nhà máy nhằm từng bước chuyển đổi tư duy từ xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững cho tỉnh Gia Lai.

"Giá trị thực sự của các dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn được khẳng định qua tiến độ triển khai, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và những đóng góp thiết thực cho xã hội khi đi vào hoạt động," bà Sen chia sẻ. “Công ty cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai hai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường."