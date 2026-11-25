Sáng 25/11, tại xã Gào, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Hai dự án được triển khai tại xã Gào với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 6,08 ha, công suất thiết kế 300 tấn/ngày. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống dân sinh và quá trình phát triển đô thị của địa phương.

Đối với Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày. Nhà máy định hướng thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng khác.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Việc hình thành nhà máy không chỉ góp phần hạn chế tình trạng đổ thải xây dựng không đúng quy định, giảm áp lực lên các khu vực tiếp nhận chất thải mà còn bổ sung nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cho biết, đầu tư vào lĩnh vực môi trường không đơn thuần là xây dựng các nhà máy xử lý chất thải mà còn là đầu tư cho chất lượng cuộc sống của người dân, diện mạo đô thị và mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công.

Hai dự án được kỳ vọng tạo sự kết nối trong quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh; từng bước chuyển đổi tư duy từ xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải, từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và các quy định về bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, hai dự án khởi công có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đề nghị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị, lượng chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng ngày càng gia tăng. Vì vậy, đầu tư các cơ sở xử lý chất thải tập trung với quy mô, công nghệ phù hợp và khả năng vận hành ổn định là yêu cầu cấp thiết.

Ông Dương Mah Tiệp đề nghị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, doanh nghiệp phải chú trọng kiểm soát khí thải, nước thải, mùi và các chất thải thứ cấp, không để phát sinh tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe người dân khu vực lân cận.

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trao hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Gào.

Đối với các sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình xây dựng và vận hành, bảo đảm dự án thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, công nghệ và các yêu cầu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Chính quyền xã Gào được đề nghị phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân và giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trao hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Gào, gồm kinh phí xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng, hỗ trợ lắp đặt camera an ninh trên địa bàn xã 100 triệu đồng và đóng góp Quỹ Vì người nghèo 60 triệu đồng.