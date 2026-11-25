Ngày 25/11, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công hai nhà máy xử lý chất thải tại xã Gào, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197,5 tỷ đồng. Hai dự án gồm Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 6,08ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phục vụ quá trình phát triển đô thị của địa phương.

Các đại biểu bấm nút khởi công hai nhà máy xử lý chất thải gần 200 tỷ đồng

Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 5ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày. Nhà máy hướng đến thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng khác.

Đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Việc triển khai đồng thời hai dự án nhằm hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định, giảm áp lực lên các khu vực tiếp nhận chất thải, đồng thời bổ sung nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng.

Đáng chú ý, hai nhà máy sẽ tạo sự kết nối trong quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh, từng bước chuyển từ tư duy xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải; từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, trong đó tái chế và tái sử dụng được xem là những giải pháp quan trọng”.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: “Hai dự án không chỉ bổ sung năng lực xử lý chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý chất thải, từ xử lý, thải bỏ đơn thuần sang phân loại, tái chế và khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải. Đây là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường của tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ cam kết.

Quá trình xây dựng phải chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, không vì đẩy nhanh tiến độ mà xem nhẹ các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tặng quỹ an sinh xã hội cho xã Gào 220 triệu đồng

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiệu quả của dự án không chỉ nằm ở việc hoàn thành xây dựng nhà máy mà quan trọng hơn là chất lượng xử lý chất thải khi đi vào vận hành. Các nhà máy phải thực sự giải quyết được vấn đề chất thải, kiểm soát tốt ô nhiễm thứ cấp, không để phát sinh tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tặng quỹ an sinh xã hội cho xã Gào 220 triệu đồng, gồm: 1 căn nhà tình nghĩa, trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ chi phí lắp đặt camera 100 triệu đồng và tặng quỹ người nghèo 60 triệu đồng.