Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án năng lượng tái tạo. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, hai dự án năng lượng tái tạo gồm Nhà máy điện gió Tây Hồ-Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn đồng loạt được khởi công xây dựng, với tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỷ đồng.

Hai dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2028.

Khi đi vào hoạt động, các nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 169 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà máy điện gió Tây Hồ-Chư Prông do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 49,5MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, sản lượng điện dự kiến đạt hơn 110 triệu kWh/năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ phát điện thương mại vào tháng 5/2028.

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty CP Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích khoảng 47ha, trong đó hơn 30ha mặt nước, sản lượng điện dự kiến gần 59 triệu kWh/năm và dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 8/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo khác. Đến nay, toàn tỉnh đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271MW.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách địa phương. Quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy còn tạo thêm việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ và mở ra cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Bàu Cạn và xã Gào.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, phấn đấu đưa các dự án vào vận hành trong năm 2028. Các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả. Đồng thời, doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng lao động địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn cho biết: hai dự án không chỉ tạo ra giá trị về năng lượng mà còn mang lại những đóng góp kinh tế-xã hội lâu dài cho địa phương. Cụ thể, các dự án sẽ góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, xây dựng, vận tải và cung ứng thiết bị; qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các dòng vốn đầu tư vào khu vực.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Dịp này, chủ đầu tư hai dự án đã trao kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Bàu Cạn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn.

Cũng tại chương trình, Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn hỗ trợ 35,6 triệu đồng cho 180 hộ nghèo xã Bàu Cạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.