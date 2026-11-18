Gia Lai khởi công hai dự án năng lượng tái tạo trị giá hơn 2.180 tỷ đồng
Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, hai dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn chính thức được khởi công, với tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng.
Hai dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong đó, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty CP Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35 MW, sản lượng điện dự kiến 58.970 MWh/năm. Dự án sử dụng 47 ha đất, với tổng vốn đầu tư hơn 612,9 tỷ đồng.
Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn đầu tư, có công suất 49,5 MW, gồm 8 trụ tua-bin gió, sản lượng điện dự kiến 110.163,9 MWh/năm. Dự án sử dụng 29,12 ha đất, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến vận hành vào tháng 5/2028, còn Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn vận hành vào tháng 8/2028.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ thi công; phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành trong năm 2028. Đồng thời, doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng lao động địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
Dịp này, chủ đầu tư hai dự án trao tặng xã Bàu Cạn 2 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ người nghèo 60 triệu đồng, trao tặng bảo hiểm xã hội cho 180 hộ nghèo trên địa bàn, góp phần chăm lo đời sống người dân địa phương.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/gia-lai-khoi-cong-hai-du-an-nang-luong-tai-tao-hon-2182-ty-dong_200093.html