Hai dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công.

Trong đó, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty CP Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35 MW, sản lượng điện dự kiến 58.970 MWh/năm. Dự án sử dụng 47 ha đất, với tổng vốn đầu tư hơn 612,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn đầu tư, có công suất 49,5 MW, gồm 8 trụ tua-bin gió, sản lượng điện dự kiến 110.163,9 MWh/năm. Dự án sử dụng 29,12 ha đất, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến vận hành vào tháng 5/2028, còn Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn vận hành vào tháng 8/2028.

Bà Nguyễn Thị Sen - đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ thi công; phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành trong năm 2028. Đồng thời, doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng lao động địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư trao hỗ trợ nhà tình nghĩa và bảo hiểm y tế cho người dân thông qua địa phương.

Dịp này, chủ đầu tư hai dự án trao tặng xã Bàu Cạn 2 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ người nghèo 60 triệu đồng, trao tặng bảo hiểm xã hội cho 180 hộ nghèo trên địa bàn, góp phần chăm lo đời sống người dân địa phương.