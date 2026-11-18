Sáng 18/11, tại thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn.

Quang cảnh lễ khởi công.

Hai dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, với tổng vốn hơn 2.182 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 84,5 MW. Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 169,13 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bàu Cạn và xã Gào. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ turbine gió, trong đó có 6 turbine công suất 6,25 MW và 2 turbine công suất 6 MW. Nhà máy dự kiến đạt sản lượng khoảng 110,16 triệu kWh điện mỗi năm, sử dụng tổng diện tích đất khoảng 29,12 ha.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Cùng với điện gió, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng, công suất thiết kế 35 MW. Dự án triển khai trên diện tích khoảng 47 ha, trong đó có 30 ha mặt nước hồ Bàu Cạn, thuộc địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào.

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mặt nước hồ, tận dụng không gian mặt nước để sản xuất điện. Nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 58,97 triệu kWh điện mỗi năm, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Việc triển khai đồng thời hai dự án điện gió và điện mặt trời nổi cho thấy hướng khai thác đa dạng các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực Bàu Cạn. Sự kết hợp giữa điện gió trên đất liền và điện mặt trời trên mặt nước không chỉ mở rộng khả năng khai thác tiềm năng tự nhiên mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 và Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Gia Lai xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo ông Hoàng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo khác. Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 khoảng 9.657 MW. Đến nay, toàn tỉnh đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.271 MW.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh của tỉnh Gia Lai, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn phát biểu tại lễ khởi công.

Đánh giá về ý nghĩa của hai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc khởi công 2 dự án hôm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương: bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia; khi vận hành sẽ đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP, nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương. Với hai xã Bàu Cạn và xã Gào, dự án mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Để các dự án triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và sớm đưa vào vận hành, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị; lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ đã cam kết, đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028.

Về phía chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn cho biết, việc triển khai hai dự án không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển nguồn điện sạch mà còn gắn với trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng dân cư.

“Chúng tôi hiểu rằng, một dự án đầu tư chỉ thực sự thành công khi không chỉ hoàn thành các mục tiêu của nhà đầu tư mà còn tạo ra giá trị thiết thực cho địa phương và cộng đồng dân cư nơi dự án hiện diện”, bà Sen chia sẻ.

Các đại biểu nhấn nút khởi công hai dự án.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến triển khai thi công đồng bộ từ tháng 1/2027, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào vận hành từ tháng 5/2028. Đối với Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, công tác lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2028, đưa nhà máy vào vận hành từ tháng 8/2028.

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn trao tặng địa phương 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ người nghèo 30 triệu đồng.

Việc khởi công hai dự án tiếp tục bổ sung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Gia Lai. Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành, sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ là yếu tố quan trọng để tiềm năng năng lượng được chuyển hóa thành giá trị kinh tế, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển xanh, bền vững của địa phương.

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ người nghèo 30 triệu đồng. Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ người nghèo 30 triệu đồng. Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn trao tặng bảo hiểm cho 180 hộ nghèo xã Bàu Cạn, trị giá 35,6 triệu đồng.