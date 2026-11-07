Gia Lai khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh

Dự án được triển khai trên diện tích gần 1,2 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư.

Khu vực Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Dự án gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp khoảng 546 căn hộ, cùng các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân. Dự kiến dự án được thực hiện trong 36 tháng, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho gần 1.650 người sinh sống.

Đặc biệt đây là dự án Nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết, tỉnh Gia Lai luôn xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế, đô thị mà còn là trách nhiệm chăm lo đời sống Nhân dân. Mỗi dự án nhà ở xã hội được triển khai, mỗi căn hộ hoàn thành đưa vào sử dụng đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Với quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành, hỗ trợ của các sở, ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh sẽ được triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội.

Lễ động thổ Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL Nguyễn Văn Hiệu cam kết sẽ quyết tâm tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đồng thời tổ chức thi công bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa, đồng bộ giữa các khu vực, Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa tiên phong, góp phần từng bước mở rộng không gian phát triển nhà ở xã hội, thu hẹp sự chênh lệch về khả năng tiếp cận nhà ở giữa các địa bàn, các đối tượng thụ hưởng, đồng thời tạo tiền đề để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây tỉnh trong thời gian tới.