Gia Lai khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại khu vực phía Tây

Dự án do Công ty TNHH Happy House Gia Lai làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1,2ha tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú). Công trình gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, với khoảng 546 căn hộ, diện tích từ 60-80m².

Ngoài khu căn hộ, dự án còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục tiện ích như nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cư dân. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 740 tỷ đồng.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở ổn định, phù hợp với khả năng tài chính, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Gia Lai. Ảnh: H.T

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Việc khởi công không chỉ đánh dấu sự hình thành một công trình nhà ở mới, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại khu vực, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận chỗ ở an toàn, ổn định, phù hợp với điều kiện thu nhập”.

Để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, quyết liệt triển khai các hạng mục theo tiến độ đã cam kết.

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bảo đảm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của cư dân.

Bên cạnh đó, việc xác định giá bán, giá cho thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; thông tin dự án cần được công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu thực sự được tiếp cận và thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng khẳng định, chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, góp phần đưa dự án về đích đúng kế hoạch.