Gia Lai khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở khu vực phía Tây tỉnh

Dự án do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất rộng gần 1,2 héc-ta. Ngoài 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, dự án còn có các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khởi công.

Công trình có ý nghĩa tiên phong trong việc mở rộng không gian phát triển nhà ở xã hội, tạo thêm cơ hội để người dân, nhất là các đối tượng có thu nhập phù hợp với chính sách, tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định.

Đồng thời, dự án góp phần thu hẹp chênh lệch về khả năng tiếp cận nhà ở giữa các khu vực, tạo tiền đề thu hút thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL, cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới đối với chính sách nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây tỉnh.

Để dự án triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch tổ chức thi công cụ thể, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, hiện đại tại P.Hội Phú.