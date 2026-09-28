Gia Lai khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển HaRa – Phu Thu Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Tỉnh xác định du lịch là một trong 5 trụ cột tăng trưởng, có vai trò thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ẩm thực, sản xuất hàng hóa đặc trưng và tạo việc làm cho người dân. Vì vậy, tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút các dự án có sản phẩm khác biệt, chất lượng cao, khai thác hiệu quả tiềm năng nhưng phải gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và cảnh quan.

Khu vực Phù Mỹ trước đây, trong đó có xã Phù Mỹ Bắc hiện nay, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, sinh thái với bờ biển, cảnh quan tự nhiên còn nhiều nét nguyên sơ. Đây là điều kiện thuận lợi để từng bước hình thành các khu, điểm du lịch ven biển có cảnh quan đẹp, sản phẩm đặc trưng, tạo thêm điểm đến mới trong không gian du lịch của tỉnh.

Trong định hướng đó, việc đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển HaRa – Phu Thu Bay là phù hợp với tiềm năng, lợi thế của khu vực và định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Dự án không chỉ bổ sung một sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển mới mà còn góp phần khai thác hiệu quả không gian ven biển, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển HaRa – Phu Thu Bay có diện tích 4,2ha, với tổng vốn đầu tư 133 tỉ đồng. Theo đó, dự án định hướng xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động khi đi vào hoạt động.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển có cảnh quan đẹp, sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo thêm điểm đến cho khu vực ven biển Phù Mỹ, thu hút du khách và tăng khả năng kết nối với các điểm đến trong tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ là tăng số lượng khách, mà quan trọng hơn là phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có bản sắc, có khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị lâu dài”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh và tin tưởng, với quyết tâm của nhà đầu tư; sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra – Phú Thứ Bay sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đi vào hoạt động.

Phối cảnh dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển HaRa – Phu Thu Bay

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả như kỳ vọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định – chủ đầu tư dự án, trong quá trình triển khai phải bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái biển; thiết kế, xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên ven biển, bố trí hợp lý không gian cây xanh, xử lý tốt nước thải, chất thải; đồng thời bảo đảm không chia cắt không gian bờ biển, quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư theo đúng quy định.

Ngoài ra, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại địa phương; tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm đến trong tỉnh để kết nối với các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, văn hóa, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn.

Đối với các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; chủ động hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan; không để hồ sơ tồn đọng, ách tắc hoặc kéo dài thời gian xử lý.