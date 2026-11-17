Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Công trình được triển khai trên diện tích hơn 19.300m², quy mô 588 căn hộ, với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, được đánh giá là dự án chung cư lớn ở khu vực phía Tây của tỉnh. Chủ đầu tư cam kết dự án hoàn thành trong 20 tháng kể từ ngày khởi công.

Ông Phạm Thế Tâm, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Tâm, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, việc đầu tư xây dựng dự án chung cư có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung quỹ nhà ở hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan khu vực.