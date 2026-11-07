Gia Lai: Khởi công 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp gần 550 căn hộ

Theo đó, việc chăm lo, giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng yếu thế trong xã hội, luôn là chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Đối với tỉnh Gia Lai, phát triển nhà ở xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và công tác.

Phối cảnh 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp gần 550 căn hộ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội; đưa chỉ tiêu phát triển loại nhà này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, với 742 căn hộ hoàn thành, đưa vào sử dụng và khoảng 1.258 căn hộ hoàn thành phần thô.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà; đến thời điểm hiện tại có khoảng 1.687 căn hộ đã hoàn thành phần thô, đang được khẩn trương hoàn thiện, tương đương 84,35% chỉ tiêu năm.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích gần 1,2ha (11.953,9 m²), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, phường Hội Phú và Chủ đầu tư cùng một số khách mời bấm nút động thổ, khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở phía tây Gia Lai.

Dự án gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp khoảng 546 căn hộ, cùng các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Dự án khi hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống, xây dựng phường Hội Phú trở thành khu vực đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Việc khởi công Dự án hôm nay, không chỉ đánh dấu sự hình thành một công trình nhà ở mới, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với chính sách nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây của tỉnh, tạo thêm cơ hội để người dân được tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với điều kiện thu nhập”.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL, cam kết, sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt; tổ chức thi công bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đưa dự án hoàn thành và đi vào sử dụng trong thời gian sớm nhất; xây dựng dự án trở thành khu nhà ở xã hội văn minh, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân.