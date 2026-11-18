Hai dự án do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, hướng đến khai thác đồng thời tiềm năng điện gió trên đất liền và điện mặt trời trên mặt nước.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Gia Lai nhấn nút chính thức khởi công dự án.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có công suất thiết kế 49,5MW, tổng mức đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, gồm 8 trụ tua bin gió công suất lớn. Dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, diện tích đất sử dụng 29,12ha.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 110,16 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Cùng với dự án điện gió, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn có công suất thiết kế 35MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng. Dự án tận dụng khoảng 47ha mặt nước hồ Bàu Cạn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, dự kiến cung cấp khoảng 59 triệu kWh điện mỗi năm.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến thi công từ tháng 1/2027 đến tháng 4/2028, phát điện thương mại vào tháng 5/2028. Đối với Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, công tác lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2028 và đưa vào vận hành từ tháng 8/2028.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn trao biểu trưng quà hỗ trợ đến chính quyền địa phương.

Như vậy, khi cả hai nhà máy đi vào hoạt động, tổng sản lượng điện dự kiến đạt gần 170 triệu kWh mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đa dạng hóa cơ cấu nguồn cung và khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, đại diện chủ đầu tư hai dự án, cho biết các công trình không chỉ tạo ra giá trị về năng lượng mà còn hướng đến những đóng góp kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương.

Chủ đầu tư cũng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công.

Dịp này, chủ đầu tư hai dự án đã trao tặng xã Bàu Cạn 30 triệu đồng và 1 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo. Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn cũng trao tặng bảo hiểm xã hội cho 180 hộ nghèo trên địa bàn.

Định hướng đến năm 2035, Gia Lai có 9.657MW điện Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và điều chỉnh quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2035 có khoảng 9.657MW. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.271MW.