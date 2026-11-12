Gia Lai: Khoảng 1.600 hộ dân ở Quy Nhơn Bắc bị ảnh hưởng do ngập lụt

Nhiều nhà dân ở phường Quy Nhơn Bắc bị ngập nước. Ảnh: ĐS.

Ngày 12/11, thông tin từ UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn, ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân. Tình trạng ngập nước diễn ra tại nhiều khu vực, tác động trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nhiều khu dân cư thuộc khu vực đô thị Quy Nhơn bị ngập nước, một số tuyến đường chìm sâu dưới nước, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Tại một số khu vực, nước lũ dâng cao, phủ kín mặt đường, tràn vào khu dân cư. Nhiều đoạn đường không còn nhận diện được ranh giới giữa mặt đường và khu vực xung quanh. Việc đi lại của người dân bị đảo lộn, các phương tiện giao thông khó di chuyển qua những điểm ngập sâu.

Nhà dân ở phía Đông của tỉnh Gia Lai ngập nước. Ảnh: ĐS.

Theo số liệu quan trắc, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 11/11 đến 9 giờ ngày 12/11 tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh phổ biến 40-100 mm, có nơi vượt 120 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Canh Liên 182,7 mm, An Hòa 159,8 mm, An Hưng 131,7 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông, tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cụ thể, các khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Kbang, An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Túc, Phú Thiện và Đak Pơ có lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong khi đó, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Vân Canh có lượng mưa cao hơn, phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn ở khu vực thượng nguồn khiến nước từ các sông, suối đổ về hạ lưu sông Kôn, làm nhiều khu vực vùng trũng thấp ở phía Đông tỉnh bị ngập cục bộ.

Tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và khu vực nhánh sông đập Thượng Hạt thuộc phường An Nhơn Bắc, nước dâng gây ngập nhiều đoạn tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.