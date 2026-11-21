Gia Lai khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026 bằng đêm đại nhạc hội hoành tráng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra lúc 20h tối 6.12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Chương trình truyền hình trực tiếp có sự kết hợp nghệ thuật đương đại, Mega Concert cùng dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và màn pháo hoa ấn tượng.

Hành trình nghệ thuật từ đại ngàn đến biển xanh

Sở VHTTDL Gia Lai cho biết, đêm nghệ thuật mang thông điệp xuyên suốt “Từ bản nguyên đất trời – Qua chiều sâu bản sắc – Đến khát vọng vươn tầm”. Sự kiện không chỉ khép lại một năm du lịch sôi động của địa phương. Đây còn là lời mời gọi du khách, đặc biệt là giới trẻ, đến với vùng đất nơi đại ngàn gặp biển xanh để hòa mình vào không gian văn hóa, giải trí mới mẻ.

Lấy cảm hứng từ chuyển động của thiên nhiên và nhịp sống con người, ê kíp dàn dựng xây dựng chương trình thành một mạch kể liền lạc. Khán giả sẽ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn đến khát vọng vươn tầm của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Sân khấu đêm bế mạc được đầu tư mạnh về công nghệ trình diễn. Âm nhạc, vũ đạo hòa quyện cùng hệ thống ánh sáng, màn hình visual LED và các hiệu ứng hiện đại tạo nên những đại cảnh quy mô lớn, đa chiều.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ca khúc chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” một lần nữa vang lên. Đông đảo nghệ sĩ, diễn viên cùng hội tụ trong đại cảnh hoành tráng, kết hợp trình chiếu hình ảnh các nền kinh tế APEC.

Dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa ấn tượng tại đêm Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026

Tiết mục gửi đi thông điệp rõ nét về một Gia Lai giàu bản sắc nhưng luôn năng động, đổi mới và rộng mở với thế giới. Cuối chương trình, bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ bừng sáng với màn pháo hoa rực rỡ.

Điểm hẹn âm nhạc dành cho giới trẻ

Không dừng lại ở nghi thức tổng kết mang tính truyền thống, Ban tổ chức định hướng sự kiện trở thành điểm hẹn giải trí thực thụ cho công chúng.

Ngay sau phần lễ truyền hình trực tiếp, không gian quảng trường sẽ tiếp tục nối dài bằng Mega Concert. Sân khấu lúc này nhường chỗ cho các màn trình diễn solo, song ca sôi động, mang đậm hơi thở âm nhạc hiện đại và gần gũi với thị hiếu khán giả trẻ.

Theo phương án nghệ thuật dự kiến, đêm nhạc quy tụ loạt gương mặt đang được đông đảo bạn trẻ yêu mến gồm: Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải, MAIQUINN cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác.

Đêm nhạc dự kiến quy tụ loạt gương mặt đang được đông đảo bạn trẻ yêu mến gồm: Dương Domic, Pháp Kiều, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương… cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác

Những bản hit trẻ trung, giàu năng lượng cộng hưởng cùng âm thanh, ánh sáng sân khấu lớn hứa hẹn tạo nên bầu không khí bùng nổ. Khán giả đến đây sẽ được trực tiếp hòa giọng, chuyển động và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sở VHTTDL khẳng định, suốt hành trình Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, địa phương đã nỗ lực quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè trong nước lẫn quốc tế.

Thông qua đêm bế mạc, Gia Lai tiếp tục khắc họa diện mạo của một điểm đến đa sắc màu. Nơi đây vừa giữ trọn nét hùng vĩ của đại ngàn và chiều sâu văn hóa các dân tộc, vừa mang nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình du lịch, thể thao, giải trí hấp dẫn.

Sự kiện tối 6.12 tại phường Quy Nhơn vì thế mang ý nghĩa như một lời hẹn. Đó là lời mời du khách ở mọi lứa tuổi, nhất là thế hệ trẻ đam mê khám phá, đến để nghe đại ngàn kể chuyện, chạm vào biển xanh và cảm nhận sức sống mới của Gia Lai.