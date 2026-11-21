Ngày 21/11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, chương trình nghệ thuật bế mạc năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/12, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Quy Nhơn hứa hẹn bùng nổ đêm đại nhạc hội, khép lại năm Du lịch quốc gia 2026. (Ảnh: Nguyễn Gia).

Theo Ban tổ chức, chương trình bế mạc năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h10 ngày 6/12. Với thông điệp "Từ bản nguyên đất trời - qua chiều sâu bản sắc - đến khát vọng vươn tầm", chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai - nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Chương trình được dàn dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, đưa khán giả khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, âm vang văn hóa đại ngàn, chiều sâu bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời thể hiện diện mạo năng động và khát vọng hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn là sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn cùng hệ thống ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng sân khấu hiện đại và các đại cảnh quy mô lớn. Qua đó, không gian biểu diễn được mở rộng theo hướng đa chiều, tạo sự kết nối giữa các yếu tố văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Đáng chú ý, ca khúc chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ được tái hiện với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn. Tiết mục được dàn dựng kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, truyền tải thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và ngày càng mở rộng kết nối với khu vực, quốc tế.

Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa, tạo điểm nhấn cho đêm bế mạc và hành trình năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bên cạnh phần nghệ thuật bế mạc, chương trình còn hướng đến không gian âm nhạc giải trí hiện đại với Mega Concert, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được khán giả yêu thích.

Theo phương án nghệ thuật dự kiến, đêm nhạc có sự góp mặt của Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải, MAIQUINN cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ diễn ra đêm đại nhạc hội.

Các nghệ sĩ sẽ mang đến những màn trình diễn solo, song ca và các tiết mục âm nhạc sôi động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu quy mô lớn. Sự đa dạng về phong cách biểu diễn được kỳ vọng tạo nên không khí lễ hội, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Việc kết hợp chương trình nghệ thuật với Mega Concert tăng sức hút của sự kiện, đưa hoạt động bế mạc thành điểm hẹn văn hóa, giải trí dành cho người dân và du khách.

Lễ bế mạc không chỉ đánh dấu thời điểm khép lại chuỗi hoạt động năm Du lịch quốc gia 2026 mà còn là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai; thúc đẩy kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.