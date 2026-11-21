Quảng trường Nguyễn Tất Thành là nơi sẽ diễn ra đại nhạc hội nghệ thuật và màn bắn pháo hoa bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 vào tối 6/12. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Mang thông điệp xuyên suốt “Từ bản nguyên đất trời - Qua chiều sâu bản sắc - Đến khát vọng vươn tầm”, đêm bế mạc được xây dựng như một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Chương trình tái hiện sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, chiều sâu trầm tích văn hóa, lịch sử cũng như khát vọng bứt phá của vùng đất Gia Lai mới, nơi hội tụ hài hòa giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên rộng lớn và dải bờ biển xanh trù phú.

Để mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác mãn nhãn cho người dân cùng du khách, chương trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn thực cảnh với công nghệ visual LED và các hiệu ứng sân khấu tối tân.

Điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn là màn trình diễn ca khúc chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” trong một đại cảnh nghệ thuật hoành tráng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và lực lượng biểu diễn quần chúng. Ngay sau phần nghi lễ và nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 10 phút, bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ bừng sáng với màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Tiếp nối không khí sôi động của đêm bế mạc là chương trình Mega Concert dành cho giới trẻ và du khách. Sân khấu âm nhạc hiện đại này quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả như: Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải và MAIQUINN...

Sự góp mặt của các gương mặt nổi bật trên thị trường âm nhạc đương đại được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn, biến Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành tâm điểm lễ hội sôi động bậc nhất khu vực miền trung-Tây Nguyên trong những ngày đầu tháng 12.

Gia Lai hứa hẹn bế mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2026 bằng chương trình đại nhạc hội hoành tráng. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, chương trình bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 mang ý nghĩa chiến lược trong việc định vị thương hiệu du lịch địa phương. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và âm nhạc, hình ảnh một Gia Lai giàu tiềm năng, nơi giao thoa độc đáo giữa di sản văn hóa bản địa, cảnh quan rừng núi nguyên sơ và các sản phẩm du lịch biển hiện đại sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Năm Du lịch quốc gia 2026 là dịp để tỉnh Gia Lai đẩy mạnh quảng bá tài nguyên, làm mới các sản phẩm du lịch đặc thù, đồng thời mở rộng liên kết vùng, thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô và khơi thông thị trường khách.

Đêm đại nhạc hội ngày 6/12 tới đây sẽ là lời chào khép lại một nhiệm kỳ đăng cai thành công, đồng thời mở ra kỳ vọng đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực trong giai đoạn mới.