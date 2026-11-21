Ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã thông tin về chương trình Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hành trình Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt, một đại nhạc hội quy mô lớn kết hợp nghệ thuật trình diễn đương đại, âm nhạc, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai – nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Chương trình mang thông điệp "Từ bản nguyên đất trời – Qua chiều sâu bản sắc- Đến khát vọng vươn tầm". Nội dung tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai, nơi đại ngàn gặp biển xanh. Đêm bế mạc sẽ là một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đi từ vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn và tinh hoa bản sắc, đến khát vọng hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Đêm khai mạc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.. Ảnh: Phạm Quý

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ca khúc chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Các nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn cùng hội tụ trong một đại cảnh, kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, nhằm lan tỏa thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và rộng mở vế thế giới. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa mãn nhãn.

Sau phần chương trình nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, không gian lễ hội âm nhạc tiếp tục với Mega Concert, gồm các tiết mục solo, song ca và những màn trình diễn sôi động của nghệ sĩ trẻ, như: Dương Domic, Pháp Kiều, Bùi Trường Linh, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương...

Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là điểm hẹn văn hóa, âm nhạc và giải trí của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời là dịp để các bạn trẻ chọn Gia Lai làm điểm đến

Gia Lai – điểm đến của những trải nghiệm không giới hạn Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là hành trình quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tài nguyên du lịch và những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình nghệ thuật, hình ảnh Gia Lai được giới thiệu không chỉ là vùng đất của đại ngàn hùng vĩ, những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc, mà còn là điểm đến năng động, sáng tạo, hấp dẫn với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí và trải nghiệm. Từ những không gian thiên nhiên đặc sắc đến các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc; từ những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc đến nhịp sống hiện đại, Gia Lai đang mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm dành cho du khách ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu khám phá, yêu văn hóa và đam mê những hành trình mới. Chương trình Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 chính là lời mời gọi cùng khám phá, cùng trải nghiệm và cùng cảm nhận một Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối, hòa quyện với tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển. Thông tin chương trình: Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 và Mega Concert Thời gian: 20h ngày 6/12/2026. Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.