Gia Lai: Khánh thành nhà máy graphene 202 tỷ đồng

“Siêu vật liệu” và giá trị vượt khỏi một nhà máy

Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global vừa khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, phường Quy Nhơn Đông. Dự án có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất dự kiến 3.600 kg graphene/năm. Đáng chú ý, graphene - vật liệu lâu nay thường được biết đến qua những công trình nghiên cứu khoa học - nay đã được đưa vào sản xuất công nghiệp tại Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Graphene gồm một lớp nguyên tử carbon sắp xếp theo mạng lục giác. Tuy siêu mỏng, vật liệu này có độ bền kéo lớn, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính linh hoạt. Trong điều kiện lý tưởng, độ bền kéo của graphene cao hơn thép nhiều lần. Những đặc tính ấy khiến graphene được gọi là “siêu vật liệu”. Các nghiên cứu đột phá về graphene đã mang lại giải Nobel Vật lý năm 2010.

Giá trị của graphene còn nằm ở khả năng cải thiện tính năng của các vật liệu truyền thống. Trong cơ khí, graphene được nghiên cứu phối trộn vào composite để tăng độ bền, độ cứng hoặc giảm trọng lượng sản phẩm. Trong xây dựng, phụ gia graphene có thể cải thiện một số đặc tính của bê tông, xi măng. Với sơn phủ, vật liệu này có tiềm năng tăng khả năng chống ăn mòn cho bề mặt kim loại.

Trong điện tử và năng lượng, khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt của graphene mở ra hướng phát triển vật liệu tản nhiệt, cảm biến, thành phần pin và thiết bị lưu trữ năng lượng. Một số sản phẩm đã được thương mại hóa, song nhiều công nghệ vẫn đang thử nghiệm. Hiệu quả ứng dụng còn phụ thuộc vào chất lượng vật liệu, tỷ lệ phối trộn, quy trình chế tạo và chi phí.

Bởi vậy, sản xuất được graphene chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn là tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có khách hàng và chứng minh được hiệu quả so với các vật liệu đang sử dụng. Đó cũng là bài toán chung của công nghiệp vật liệu mới.

Theo doanh nghiệp, nhà máy tại Nhơn Hội sản xuất hai dòng vật liệu Graphene Oxide (GO) và Reduced Graphene Oxide (rGO), có độ tinh khiết đạt trên 99%. Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị phân tích XRD, UV-Vis và Raman để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu tham quan nhà máy.

Việc sản xuất graphene ngay tại Gia Lai mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ vật liệu mới. Khả năng ứng dụng graphene vào sản xuất góp phần nâng chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Công nghệ phải đi cùng thị trường và nhân lực

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá dự án là bước đi cụ thể trong định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao. Theo ông, tỉnh không chỉ cần các dự án có vốn đầu tư lớn, mà quan trọng hơn là thu hút được công nghệ tiên tiến, tri thức mới, nhân lực chất lượng cao và những dự án có sức lan tỏa đối với nền kinh tế.

Công nghệ sản xuất của nhà máy.

“Việc khánh thành nhà máy mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là phải đưa công nghệ vào sản xuất hiệu quả, tạo ra sản phẩm có chất lượng, có thị trường và từng bước hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng và thương mại hóa”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương sẽ ưu tiên công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp xanh và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở sản xuất. Các sở, ngành được yêu cầu tháo gỡ khó khăn, kết nối nhà máy với những đơn vị có nhu cầu sử dụng vật liệu mới, giúp công nghệ sớm tìm được đầu ra thực tế.

Ông Nguyễn Tiến Danh - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global, cho biết doanh nghiệp đã hợp tác chuyển giao công nghệ với GS Pichait Palanugool; đồng thời thiết lập quan hệ với Viện Khoa học Vật liệu và kết nối các nhà khoa học chuyên ngành. Việc tiếp cận công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất và hệ thống kiểm tra chất lượng là những bước chuẩn bị quan trọng để đưa graphene ra thị trường.

Theo ông Danh, nhà máy hiện có 32 nhân sự vận hành, trong đó có hai chuyên gia quốc tế phụ trách sản xuất và nghiên cứu phát triển. Đáng chú ý, 15 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã được tiếp nhận thực tập, trực tiếp tiếp cận dây chuyền sản xuất và phòng thí nghiệm.

Đội ngũ kỹ sư có trình độ, am hiểu thiết bị và quy trình sản xuất là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ. Việc gắn hoạt động sản xuất với đào tạo nhân lực tại chỗ cũng góp phần đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho các ngành công nghiệp công nghệ cao của Gia Lai.

Hai dòng vật liệu Graphene Oxide (GO) và Reduced Graphene Oxide (rGO) do nhà máy sản xuất.

Theo định hướng phát triển, Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global sẽ tập trung ổn định chất lượng hai dòng vật liệu GO và rGO theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nghiên cứu ứng dụng graphene trong dây dẫn điện thế hệ mới, vật liệu tản nhiệt và các sản phẩm công nghệ cao. Doanh nghiệp cũng sẽ tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong phát triển sản phẩm và đào tạo đội ngũ kỹ sư tại địa phương.

Sự hiện diện của nhà máy graphene tại Nhơn Hội đem đến cho Gia Lai cơ hội tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghiệp vật liệu mới. Để tận dụng cơ hội ấy, địa phương cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và thị trường, tạo điều kiện đưa công nghệ vào sản xuất hiệu quả. Khả năng làm chủ công nghệ và phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng cao sẽ quyết định đóng góp lâu dài của dự án đối với công nghiệp Gia Lai.