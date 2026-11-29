Theo đó, dự án có diện tích 21,9ha, vốn đầu tư 310 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, bao gồm nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa, trường mầm non…

Chiều 29/11, UBND xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cho 207 hộ dân tại khu tái định cư Bôn Tơ Khế.

Dự án triển khai từ cuối năm 2025, đến nay công trình đã hoàn thành và đã di dời 207 hộ dân Bôn Jứ đến khu tái định cư an toàn, bước đầu ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư được xây dựng theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ, góp phần giữ gìn kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng.

Khu tái định cư được xây dựng theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ, góp phần giữ gìn kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá khu tái định cư Bôn Tơ Khế là một trong những khu tái định cư có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Trong thời gian tới bảo đảm cho bà con ổn định đời sống, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân.

Nhân dân khu tái định cư Bôn Tơ Khế vui mừng chào đón lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ khánh thành.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, khu tái định cư bôn Tơ Khế là công trình thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân và được cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay thực hiện.

Công trình hoàn thành giúp 207 hộ dân vùng thiên tai có nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo ngập lụt vào mùa mưa bão.