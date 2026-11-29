Dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khu tái định cư bôn Tơ Khế, xã Ia Tul.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen tặng các tập thể.

Khu tái định cư bôn Tơ Khế có diện tích 21,9ha, do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Được triển khai từ cuối năm 2025, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu, gồm: Đường giao thông, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non. Đến nay, công trình đã hoàn thành, toàn bộ 207 hộ dân đã di dời đến khu tái định cư, nhiều gia đình đã sinh sống trong nhà mới, các hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện nhà cửa.

Điểm đặc biệt của khu tái định cư là được xây dựng theo không gian một ngôi làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ. Những ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo đảm an toàn trước thiên tai, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà tặng các hộ nghèo tại khu tái định cư bôn Tơ Khế, xã Ia Tul.

Theo đồng chí Phạm Văn Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, công trình là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng thuận, chung sức của người dân. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tập thể, cá nhân chung tay hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định nơi ở mới.

Khu tái định cư bôn Tơ Khế mở ra hy vọng về cuộc sống bình yên, no ấm cho người dân.

Dịp này, tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc di dời, tái định cư cho người dân vùng thiên tai; trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng và trao quà tặng các hộ nghèo khu tái định cư bôn Tơ Khế, xã Ia Tul.