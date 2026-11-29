Sau nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ, 207 hộ dân bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đã có nơi ở mới an toàn, khang trang. Đặc biệt, khu tái định cư được xây dựng theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững.

Hoàn thành khu tái định cư hơn 310 tỷ đồng

Nhiều năm qua, người dân bôn Jứ cũ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trận lũ lịch sử năm 2009 và đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân đến nơi ở mới an toàn hơn.

Toàn cảnh khu dân cư bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai).

Trước thực tế đó, tỉnh Gia Lai đã quyết định di dời toàn bộ 207 hộ dân bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống, không còn để người dân đến mùa lũ lại bị cô lập, bị thiệt hại do lũ từ thượng nguồn sông Ba đổ về.

Triển khai từ cuối năm 2025, khu tái định cư bôn Tơ Khế được quy hoạch 212 lô đất, đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non. Đến nay, công trình đã hoàn thành, toàn bộ 207 hộ dân đã đến nơi ở mới. Nhiều gia đình đã ổn định sinh hoạt trong những ngôi nhà mới, các hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện nhà cửa.

Điểm đặc biệt của khu tái định cư là được xây dựng theo không gian một ngôi làng truyền thống của đồng bào Jrai. Trong đó, 100% nhà ở là nhà sàn gỗ truyền thống, giữ gìn kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng. Những tuyến đường rộng rãi, nhà sàn khang trang cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu tạo nên diện mạo khu dân cư mới, vừa bảo đảm điều kiện sinh hoạt, an toàn trước thiên tai, vừa duy trì không gian văn hóa truyền thống.

Bảo tồn văn hóa Jrai, mở hướng phát triển sinh kế

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết khu tái định cư bôn Tơ Khế là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của chính quyền và đồng thuận, chung sức của người dân.

"Công trình đã hoàn thành, đồng nghĩa 207 hộ dân đã an cư, cuộc sống sang trang mới, không còn lo ngập lụt khi mưa bão về", ông Phạm Văn Đức nhấn mạnh và cho biết thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với điều kiện từng hộ.

Nghi thức cắt băng khánh thành khu tái định cư bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai).

Cũng theo ông Đức, với lợi thế 100% nhà ở là nhà sàn gỗ truyền thống, địa phương định hướng từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Jrai. Đồng thời, nghiên cứu kết nối bôn Tơ Khế với núi Chư Mố và khu vực hồ thủy lợi Ia Thul trong tương lai, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, sinh kế cho người dân.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị xã Ia Tul tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Địa phương cần chủ động huy động nguồn lực hoàn thiện các hạng mục khu tái định cư, bố trí khu chăn nuôi tập trung; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đồng thời, cần nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao đời sống người dân, bảo đảm cuộc sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn người dân bôn Tơ Khế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực lao động, sản xuất; bảo vệ các công trình chung, giữ gìn vệ sinh môi trường và bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Qua đó, chung sức xây dựng bôn Tơ Khế trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, khang trang, xanh, sạch, đẹp; cùng nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Tỉnh Gia Lai tặng bôn Tơ Khế bộ cồng chiêng để tiếp tục phát huy huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Để thực hiện di dời toàn bộ dân cư vùng lũ, tỉnh Gia Lai đã phát động "Chiến dịch Quang Trung - 100 ngày đêm", huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người dân chung tay xây dựng nhà ở, hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống.