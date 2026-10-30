Gia Lai khánh thành đường cất hạ cánh số 2, đón chuyến bay quốc tế

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các hãng hàng không…

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, 2 sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối quốc tế, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2. Ảnh: Phúc Anh

Mở rộng không gian phát triển

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn một năm triển khai (khởi công ngày 19/8/2025) với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng; sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai; cùng nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân…

UBND tỉnh khẳng định, cùng với hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, việc hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Công trình không chỉ mở rộng năng lực hạ tầng hàng không, mà còn tạo thêm điều kiện để Gia Lai kết nối nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng ngày, tỉnh Gia Lai tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách.

Hành khách chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Phúc Anh

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của Cảng hàng không Phù Cát…

4 nhóm nhiệm vụ chuyển cơ hội kết nối thành tăng trưởng thực chất

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đầu tư hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh và biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế.

Tỉnh xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phúc Anh

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Gia Lai tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ. Tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong nước, quốc tế để duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển các đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực tăng trưởng. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới. Ưu tiên thúc đẩy các công trình giao thông chiến lược, nhất là cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển và hệ thống kết nối giữa khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm du lịch.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số….

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân, tỉnh Gia Lai hướng đến xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, điểm đến du lịch có sức cạnh tranh và trung tâm kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ với thị trường quốc tế.