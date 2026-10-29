Gia Lai khánh thành đường cất hạ cánh số 2, đón chuyến bay quốc tế

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đại diện doanh nghiệp.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được khởi công ngày 19-8-2025, hoàn thành sau hơn một năm triển khai. Công trình góp phần nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cắt băng khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan rà soát, cụ thể hóa quy hoạch, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành an toàn, đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.

Cùng ngày, chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Bamboo Airways thực hiện đưa 166 hành khách đến Cảng hàng không Phù Cát theo kế hoạch. Sự kiện góp phần mở rộng kết nối hàng không quốc tế, tạo cơ hội phát triển du lịch, thương mại và tăng cường quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Đón những vị khách trên chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hoàn thành công trình mới là bước khởi đầu; điều quan trọng là khai thác hiệu quả hạ tầng, chuyển lợi thế kết nối thành động lực tăng trưởng thực chất. Tỉnh định hướng phát huy vai trò của Cảng hàng không Phù Cát trong thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư; đồng thời tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành để duy trì, mở rộng đường bay phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tỉnh Gia Lai cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối cảng hàng không với khu kinh tế, khu công nghiệp và cảng biển. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm thực thi và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng và huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Tỉnh cũng mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch.

Lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối và khai thác tiềm năng phát triển của Gia Lai, đặc biệt trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”.