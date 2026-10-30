Gia Lai: Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: gialai.gov.vn

Chiều 29/10, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu tại Lễ khánh thành.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, việc khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không, mở thêm cơ hội kết nối, giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, địa phương xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà phải là đầu mối thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không. Ảnh: gialai.gov.vn

Để phát huy hiệu quả công trình, tỉnh sẽ tập trung khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Chủ động phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong nước và quốc tế duy trì, mở rộng các chuyến bay Quốc tế, phát triển các đường bay mới phù hợp nhu cầu thị trường; phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông nguồn lực tăng trưởng. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối; thúc đẩy dự án đã được chấp thuận sớm khởi công, dự án đang triển khai đẩy nhanh thi công, dự án hoàn thành sớm đi vào hoạt động. Nguồn lực phải được khơi thông, dự án phải được triển khai, sản phẩm và dịch vụ phải được tạo ra, đóng góp thực chất vào tăng trưởng, việc làm và ngân sách. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển và tuyến kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, trung tâm du lịch; hình thành các hành lang kinh tế, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và trách nhiệm thực thi. Lấy tiến độ dự án, hiệu quả khai thác công trình và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế làm thước đo kết quả; khắc phục chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, không để nguồn lực và cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Quan điểm xuyên suốt là hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả đầu tư phải được thể hiện bằng tăng trưởng thực chất, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai cam kết chủ động, quyết liệt, đổi mới, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; khai thác tốt các công trình hạ tầng đã đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Khai thác hiệu quả lợi thế kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai dự án trọng điểm về đích đúng hạn, đưa vào khai thác, sử dụng kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: gialai.gov.vn

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng hàng không nói riêng, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của đất nước. Đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là giao thông hàng không kết nối liên vùng và hướng ra quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đây không chỉ là bước tiến về năng lực hạ tầng và bảo đảm an toàn khai thác bay, mà còn mở rộng cánh cửa giao thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, việc đón chuyến bay charter ngay trong dịp khánh thành này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, biến tiềm năng thành hiện thực, đưa Gia Lai kết nối sâu rộng ra thị trường quốc tế.

Sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành sân bay quốc tế

Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo bước đột phá chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du khách, thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và mới đây là quy hoạch tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt, trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển khu vực cảng hàng không và phụ cận gắn với vai trò kiến tạo không gian đô thị và dịch vụ sân bay.

Mục tiêu lớn nhất là khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, giữa "đại ngàn" với "biển xanh", từng bước hình thành hành lang kinh tế và không gian phát triển mới; gắn với phát huy vai trò các công trình, dự án quan trọng như đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cảng biển Quy Nhơn và tới đây là cảng biển quốc tế Phù Mỹ, cũng như các dự án du lịch, năng lượng đang triển khai.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay quốc tế từ Macau hạ cánh xuống Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: gialai.gov.vn

Tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung tiếp nhận, quản lý, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành khai thác an toàn, đồng bộ, hiện đại và phát huy hiệu quả; tiếp tục ưu tiên nguồn lực, cơ chế để hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kết nối Cảng hàng không với hệ thống đường bộ cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch để cùng phát triển.

Phát huy lợi thế đặc trưng của hàng không và khả năng đáp ứng các dòng máy bay hiện đại để tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương, đặc biệt là du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để tăng chuyến đến và đi từ Phù Cát, duy trì, mở rộng các đường bay nội địa, sớm tiếp nhận các chuyến bay quốc tế để quảng bá, khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc, trước mắt là cụ thể hóa các mục tiêu Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bản đồ phát triển chung, Cảng hàng không Phù Cát cùng với Cảng hàng không Pleiku còn là nền tảng hạ tầng quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế không gian, quỹ đất, tài nguyên giàu tiềm năng của Tây Nguyên và Gia Lai; hình thành các mô hình phát triển mới liên quan đến phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa sân bay để hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn cho giai đoạn 2030, sớm đưa sân bay Phù Cát trở thành sân bay quốc tế.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, động viên và tặng quà người dân tại khu tái định cư Núi Cấm (thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) giai đoạn 1 có diện tích 3,2 ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng; đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025.