Gia Lai: Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Hai sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối quốc tế, tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đại diện các hãng hàng không, tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch và đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Cảng hàng không Phù Cát có lịch sử hình thành hơn 60 năm, từ một căn cứ quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Những năm gần đây, nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch tăng nhanh, trong khi sân bay chỉ khai thác một đường cất hạ cánh đã được đầu tư từ nhiều thập kỷ trước, đặt ra áp lực lớn về năng lực khai thác và yêu cầu bảo đảm an toàn bay. Việc đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 vì vậy có ý nghĩa quan trọng, kịp thời bổ sung năng lực hạ tầng hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và tăng cường kết nối vùng. Công trình được khởi công ngày 19/8/2025, hoàn thành sau hơn một năm triển khai.

Nghi thức cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 1.500 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Đây là công trình hàng không cấp I, được đầu tư nhằm bảo đảm tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có khả năng tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu.

Quy mô dự án gồm đường cất hạ cánh số 2 được xây dựng mới, nằm song song về phía Tây đường cất hạ cánh hiện hữu; hệ thống đường lăn, thoát nước, bảo đảm hoạt động bay, đường công vụ và các công trình phụ trợ phục vụ an ninh được đầu tư đồng bộ.

Việc đưa công trình vào khai thác góp phần nâng cao năng lực phục vụ của Cảng hàng không Phù Cát, phát huy lợi thế vị trí địa lý và tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai cũng như khu vực miền Trung. Công trình đồng thời có ý nghĩa đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phù hợp với quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Gia Lai cần khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghi thức tưới nước đón chuyến bay charter quốc tế đầu tiên.

Trên cơ sở đó, địa phương cần nghiên cứu định hướng phát triển khu vực cảng hàng không và vùng phụ cận, gắn với tổ chức không gian đô thị, dịch vụ và các hoạt động kinh tế có khả năng khai thác lợi thế sân bay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, giữa đại ngàn với biển xanh; từng bước hình thành các không gian kinh tế mới, phát huy vai trò của những công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Cảng biển Quy Nhơn, định hướng phát triển cảng biển quốc tế Phù Mỹ cùng các dự án du lịch, năng lượng đang được triển khai.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Cảng hàng không Phù Cát cùng Cảng hàng không Pleiku là những hạ tầng quan trọng để Gia Lai thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế về không gian, quỹ đất và tài nguyên của địa phương. Đây là cơ sở thúc đẩy các mô hình phát triển mới, nhất là nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và dịch vụ.

Về lâu dài, tỉnh cần tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng hàng không, hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn đến năm 2030; đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện các hạng mục đồng bộ, trong đó có nhà ga hành khách mới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiệu quả của đường cất hạ cánh số 2 không chỉ được đánh giá qua việc hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, mà còn ở khả năng chuyển hóa lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, tạo thêm cơ hội đầu tư, việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là yêu cầu đặt ra đối với Gia Lai trong quá trình phát huy lợi thế kết nối vùng, mở rộng giao thương và từng bước đưa Cảng hàng không Phù Cát phát triển theo định hướng quốc tế.

Cùng ngày, Cảng hàng không Phù Cát đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Hãng hàng không Bamboo Airways khai thác. Chuyến bay mang số hiệu MFM-UIH ghi nhận 166 hành khách trên hành trình Macau - Phù Cát và chiều ngược lại, mở thêm cơ hội kết nối hàng không giữa Gia Lai với thị trường quốc tế.

Sự kiện là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới giao thông hàng không, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tiếp cận địa phương. Việc tổ chức đón chuyến bay cũng góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người và các điểm đến của Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những vị khách đầu tiên đến từ Macao trên chuyến bay charter chuẩn bị xuống sân bay.

Từ những chuyến bay đầu tiên, tỉnh kỳ vọng hình thành các đường kết nối thường xuyên, bền vững hơn, thu hút thêm du khách, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Mỗi đường bay quốc tế được mở sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối đối tác và tiếp cận các nguồn lực phục vụ phát triển.

Việc đón chuyến bay từ Macau cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm phù hợp và duy trì hiệu quả khai thác các đường bay.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả hạ tầng, chuyển lợi thế kết nối thành kết quả phát triển kinh tế cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong nước, quốc tế nhằm duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển những đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả đầu tư phải được thể hiện bằng tăng trưởng thực chất, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế từ Macau là những bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối của Gia Lai. Khi được khai thác đồng bộ với hệ thống giao thông liên vùng, các sản phẩm du lịch và môi trường đầu tư, công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết kinh tế, tạo thêm cơ hội phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới.