Gia Lai: Khánh thành đường băng số 2, đón chuyến bay quốc tế từ Macau

Chiều 29/10, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện tại Cảng hàng không Phù Cát.

Hai sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hoàn thiện hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hoàn thiện hạ tầng hàng không chiến lược

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Khởi công từ tháng 8/2025, sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hội tụ lợi thế của cả vùng đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra dư địa phát triển đa dạng các lĩnh vực như kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của tỉnh. Khi được kết nối đồng bộ với hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, công trình sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và thu hút đầu tư.

Không chỉ nâng cao năng lực hạ tầng hàng không, dự án còn tạo thêm điều kiện để Gia Lai kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, từng bước phát huy lợi thế về tài nguyên, văn hóa và tiềm năng thị trường.

Mở cánh cửa kết nối quốc tế

Chiều cùng ngày, tỉnh Gia Lai tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách theo kế hoạch. Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức trang trọng, mang đậm nét văn hóa địa phương, thể hiện sự thân thiện và hiếu khách của vùng đất Gia Lai.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về vận chuyển hành khách mà còn mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa Gia Lai với các địa phương, thị trường quốc tế.

Gia Lai đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) do Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện tại Cảng hàng không Phù Cát

Đặc biệt, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, việc đón chuyến bay quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, nơi hội tụ vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên và không gian biển xanh duyên hải. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và môi trường đầu tư đến bạn bè quốc tế.

Hai sự kiện diễn ra cùng ngày tạo dấu mốc đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng kết nối của Gia Lai. Tuy nhiên, để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối giao thông giữa sân bay với các trung tâm kinh tế, du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đầu tư hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả công trình, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh và biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế cụ thể. Tỉnh xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế từ Macau, Gia Lai mở thêm cánh cửa kết nối quốc tế, tạo động lực phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư

Tỉnh Gia Lai đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, đặc biệt là đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch.

Từ việc hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2 đến đón chuyến bay quốc tế từ Macau, Gia Lai đang từng bước mở rộng không gian kết nối, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đưa các sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Hiệu quả của những bước đi này sẽ được thể hiện rõ nét khi hạ tầng được khai thác đồng bộ, các tuyến bay được phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường và lợi thế của địa phương được chuyển hóa thành những giá trị kinh tế cụ thể.