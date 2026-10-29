Gia Lai khánh thành đường băng 3.200 tỷ đồng, đón chuyến bay từ Macau

Đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) tại Cảng hàng không Phù Cát.

Sớm đưa Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế

Chiều 29/10, tại Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ngành, địa phương, hãng hàng không, tập đoàn, nhà đầu tư và doanh nghiệp du lịch.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với việc nâng cao năng lực khai thác, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khởi công ngày 19/8/2025, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, công trình hoàn thành theo kế hoạch. Đường cất hạ cánh số 2 cho phép sân bay khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; khi có nhu cầu, có thể tiếp nhận tàu bay Code E.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định sẽ tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong nước, quốc tế nhằm duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ quy định.

Tỉnh cũng chú trọng thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

"Quan điểm xuyên suốt là hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả đầu tư cần được thể hiện được bằng tăng trưởng thực chất, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đón chuyến bay quốc tế, mở rộng kết nối du lịch

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi khánh thành đường cất hạ cánh số 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, cảng hàng không Phù Cát có lịch sử hình thành hơn 60 năm. Trong những năm qua, nhu cầu đi lại, thông thương và du lịch của người dân và du khách đến với khu vực tăng trưởng rất nhanh. Đặc biệt trong thời gian gần đây. Gia Lai là một trong những điểm đến hàng đầu trong nước và ngoài nước. Sân bay Phù Cát đã xuống cấp nghiêm trọng và đối mặt với áp lực quá tải khi chỉ vận hành một đường băng duy nhất được đầu tư cách đây là 60 năm.

Cho nên việc Chính phủ đồng ý xây dựng cái đường cất hạ cánh số 2 rất quan trọng và kịp thời, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, với việc hoàn thành đường cất hạ cánh số 2, Phù Cát trở thành một trong năm sân bay của cả nước có hai đường bay, hai đường cất hạ cánh. Và nếu là sân bay nội địa thì đây là đường sân bay duy nhất của cả nước có hai đường cất hạ cánh.

Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình, tạo bước đột phá và chuyển biến rõ rệt trong thu hút đầu tư và du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai và các bộ ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Thứ nhất: Cùng với sân bay Pleiku, việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát cho thấy đây không chỉ là bước tiến về phát triển năng lực hạ tầng hàng không mà còn là cơ hội rất đặc biệt cho tỉnh Gia Lai.

Thứ hai: Tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan và Tổng công ty hãng cảng hàng không Việt Nam tập trung tiếp nhận, quản lý, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành khai thác an toàn, đồng bộ, hiện đại và phát huy hiệu quả.

Thứ ba: Phát huy lợi thế đặc trưng của hàng không và khả năng đáp ứng các dòng máy bay hiện đại để tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương mà đặc biệt là du lịch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bản đồ phát triển chung thì Cảng hàng không Phù Cát, Pleiku là nền tảng hạ tầng quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm khai thác hiệu quả, lợi thế không gian, quỹ đất và tài nguyên, giàu tiềm năng của Tây Nguyên và Gia Lai trong thực hiện các mô hình phát triển mới liên quan đến phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ. Do vậy, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa sân bay để hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn cho giai đoạn 2030 và sớm đưa Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế.

Du khách trên chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc).

Cùng với lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2, tỉnh Gia Lai tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đưa 166 hành khách đến Cảng hàng không Phù Cát.

Sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế, tăng cường kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác tiềm năng của Cảng hàng không Phù Cát.

Việc đón chuyến bay quốc tế cùng thời điểm đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác tạo dấu mốc trong nỗ lực mở rộng kết nối của Gia Lai. Hai sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển và đang chủ động mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và ủng hộ của nhân dân, tỉnh hướng đến xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, điểm đến du lịch có sức cạnh tranh. Đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ với thị trường quốc tế.