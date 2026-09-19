Gia Lai khẳng định các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 đều đủ điều kiện

Ngày 19/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát, khắc phục các nội dung theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị định của Chính phủ.

UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo rà soát chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178. Ảnh: Trần Hoàn

Trước những vi phạm, sai sót trong thẩm định, phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ kết quả rà soát, khắc phục.

8 trường hợp nghỉ đúng quy trình

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, 3 trường hợp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường gồm ông H.P.N. (Chi cục Đất đai), ông N.Đ.N. (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) và bà H.T.N.A. (Văn phòng Đăng ký đất đai) đều thuộc đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho rằng, việc phê duyệt đối tượng nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do "không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đáp ứng trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm sau sắp xếp" trong khi hồ sơ cá nhân và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 3 năm liền kề các cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc cho nghỉ việc và hưởng chế độ theo Nghị định số 178 chưa phù hợp quy định đối với các trường hợp: công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp nhưng số lượng công chức lãnh đạo, quản lý không cao hơn so với quy định...

Tại thời điểm xem xét nghỉ chế độ, ông Huỳnh Phúc Nguyên còn 4 năm 6 tháng công tác; ông Nguyễn Đình Nhân còn 4 năm 7 tháng; bà Huỳnh Thị Ngọc Ân còn 8 năm 3 tháng công tác.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định, dù kết quả đánh giá hằng năm trước khi sắp xếp là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng tại thời điểm xem xét, lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở nhận thấy các trường hợp trên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không đáp ứng tiêu chí về đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có thành tích tiêu biểu, nổi trội, mang lại lợi ích cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời không thuộc đối tượng ưu tiên giữ lại.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, trên cơ sở đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi của các cá nhân, lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xem xét, thống nhất giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67). Việc này được cho là phù hợp với hướng dẫn tại Công văn số 4177 ngày 23/6/2025 của Bộ Nội vụ.

Đối với 5 trường hợp công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị (ngoài 3 trường hợp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường nói trên còn có ông Phạm Thế Cương, Sở Y tế và bà Lê Thị Mỹ Trang, Sở GD&ĐT) được giải quyết nghỉ chế độ theo Nghị định 178 nhưng số lượng công chức lãnh đạo, quản lý không cao hơn so với quy định, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng đã căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, 5 trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nêu trên là đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67). UBND tỉnh kính đề nghị xem xét, thống nhất giải quyết chính sách, chế độ đối với 5 trường hợp này theo quy định.

Đề nghị giải quyết chế độ cho 3 trường hợp ở vùng đặc biệt khó khăn

Ngoài ra, kết luận của Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra 3 trường hợp chưa rà soát số năm làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước khi sắp xếp gồm: ông Vũ Đức Chung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Púch; ông Ngô Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ia O và ông Phạm Huy Vân, Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, ông Vũ Đức Chung có tổng thời gian công tác tại khu vực hưởng phụ cấp hệ số 0,7 trở lên từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2025 là 10 năm 6 tháng, chưa đủ 15 năm.

Ông Ngô Văn Trường có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 34 năm 1 tháng tại khu vực hưởng phụ cấp hệ số 0,5; ông Trường không có thời gian công tác tại xã có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Còn ông Phạm Huy Vân có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 28 năm 1 tháng. Ông Vân có tổng thời gian công tác tại xã có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2025 là 5 năm 8 tháng, chưa đủ 15 năm.

Từ kết quả rà soát, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị xem xét, thống nhất giải quyết chính sách, chế độ đối với ông Vũ Đức Chung, ông Ngô Văn Trường và ông Phạm Huy Vân theo quy định. Theo UBND tỉnh Gia Lai, các trường hợp nêu trên đã kiểm tra, rà soát đủ điều kiện giải quyết chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 178.

Theo thống kê của UBND tỉnh Gia Lai, sau quá trình sắp xếp bộ máy, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 cho tổng cộng hơn 3.300 người. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể gần 500 người và khối chính quyền hơn 2.800 người.