Gia Lai khẩn trương xử lý hơn 106 tỷ đồng tiền ký quỹ của 6 dự án

Dự án Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi do Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: TTXVN phát

Trong số tiền ký quỹ được yêu cầu xử lý, hai dự án Nhà máy điện gió Chơ Long và Yang Trung có tổng số tiền hơn 77,2 tỷ đồng. Cụ thể, tiền ký quỹ của Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long là 39,465 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Yang Trung 37,734 tỷ đồng. Các khoản còn lại gồm Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi 8,042 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên 8,043 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hưng Hải 12,515 tỷ đồng và Kho Xăng dầu Dương Đông 750 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương xử lý các khoản ký quỹ trên theo hướng thu hồi hoặc có kế hoạch hoàn trả theo quy định. Đồng thời, rà soát 14,215 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng 20% theo giá đất tại hai dự án ở Pleiku.

Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý 23,165 tỷ đồng của 5 dự án liên quan các vụ án kinh tế; trong đó Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Bình An còn 20,189 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Trung Đạt 2,976 tỷ đồng. Sở Tài chính cũng được giao xác định nguồn và lộ trình hoàn trả 20,358 tỷ đồng của 6 dự án do UBND huyện Chư Sê trước sắp xếp quản lý.

Tại Chư Sê, địa phương được yêu cầu rà soát việc thu hồi 15,180 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê; làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân không thu hồi tiền đặt cọc và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean, xác định diện tích sử dụng đúng mục đích giáo dục, thời gian và mức tiền thuê đất thuộc diện được miễn; đề xuất phương án xử lý đối với 993,087 triệu đồng đã kiến nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát đầy đủ hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; đồng thời đề xuất cụ thể phương án xử lý, cơ quan thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về việc khắc phục các tồn tại; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lấy lý do khó khăn, vướng mắc để trì hoãn. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026.