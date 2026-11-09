Gia Lai khẩn trương xây dựng nhà ở, đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện chủ trương bố trí, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn. Nhiều khu tái định cư cơ bản hình thành, từng bước tạo điều kiện để người dân chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống lâu dài.

Người dân xây dựng nhà ở vùng khẩn cấp thiên tai xã Cát Tiến.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chung vẫn còn chậm, nhất là các khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở, di dời dân cư và giải ngân vốn có nguy cơ không hết vốn 2026. Mặc dù tỉnh đã hướng dẫn, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng địa phương vẫn còn tâm lý trông chờ, sợ trách nhiệm.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai quán triệt quan điểm xuyên suốt là di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai cao, đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sống cho người dân.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách những tháng cuối năm 2026, các cấp, nhành, địa phương tập trung cao nhất để tổ chức thực hiện, nhất là các xã Ia Hiao, Uar, Phù Mỹ Đông và Cát Tiến.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện; xem đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nhất là người đứng đầu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu UBND các xã, phường có dự án phải khẩn trương tổ chức giao đất, vận động, hỗ trợ người dân triển khai xây dựng.

Mục tiêu đặt ra là tập trung khởi công toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 ngay trong tháng 11. Ưu tiên cao nhất đối với các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và thiên tai cao.

Việc di dời phải được tổ chức ngay khi đủ điều kiện về nhà ở và hạ tầng thiết yếu, không chờ hoàn thành đồng loạt toàn bộ dự án. Với những hộ chưa thể di dời, địa phương phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn phù hợp trong mùa mưa bão.

UBND các xã, phường phải rà soát, lập kế hoạch chi tiết đến từng hộ, từng căn nhà cần hỗ trợ; xác định rõ khối lượng công việc, thời gian, nhân lực và phương tiện cần huy động. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh để bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, hiệu quả, tránh dàn trải.

Lực lượng quân đội, công an tiếp tục phát huy vai trò xung kích, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở, tháo dỡ, vận chuyển và di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai cao.

Song song với xây dựng nhà ở, việc hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư cũng được tỉnh Gia Lai yêu cầu triển khai khẩn trương. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống điện, đấu nối, lắp đặt công tơ, vận hành hệ thống cấp nước và các hạng mục thiết yếu tại các khu tái định cư khu vực phía Tây, bảo đảm điều kiện phục vụ thi công nhà ở và sinh hoạt của người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính rà soát tình hình giải ngân vốn của từng dự án, từng địa phương. Xác định rõ từng dự án, số vốn đã giải ngân, số còn lại, khả năng giải ngân vốn 2026.

Các chủ đầu tư, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, giải ngân tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ trong năm 2026. Chủ động rà soát những khoản kinh phí không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân để đề xuất phương án xử lý kịp thời.