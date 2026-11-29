Tối 28/11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 14258 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong ngày 28/11, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai, nhiều nơi có lượng mưa trên 200 mm; lũ trên các sông đang lên, đặc biệt lũ trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì đã vượt báo động III, lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa đã vượt báo động I.

Đến 16h ngày 28/11, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 319 nhà bị ngập, đã tổ chức sơ tán 127 hộ/410 nhân khẩu đến nơi an toàn; một số công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục gia tăng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công điện số 05 ngày 27/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, các xã, phường vùng hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh, nhất là Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và các phường thuộc khu vực An Nhơn, theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ; khẩn trương rà soát, cảnh báo, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và chủ động tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc và xã Đề Gi tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu; bảo đảm an toàn và đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân đã sơ tán; không để người dân tự ý trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Nhiều phường thuộc khu vực Quy Nhơn ngập sâu trong ngày 28/11. (Ảnh: Trang Bình Định Thông Tin)

Riêng xã Canh Vinh đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn tại khu vực cầu Bà Lương, cầu Ri, đèo Nha Sam; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, chủ động phương án bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân làng Canh Tiến trong trường hợp bị cô lập, chia cắt.

Các xã, phường thuộc lưu vực sông An Lão, Lại Giang - Tam Quan và các địa bàn đang xảy ra ngập lụt, chia cắt tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế; duy trì nghiêm lực lượng ứng trực tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí có nguy cơ sạt lở trong thời gian không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để bỏ trống vị trí, nhất là vào ban đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ và chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất, kết quả sơ tán dân, công tác ứng phó và thiệt hại trên địa bàn. Khi xảy ra sự cố, thiệt hại hoặc tình huống nguy hiểm, bất thường, phải báo cáo ngay UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, xử lý.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ trên từng lưu vực sông, trên cơ sở đó kịp thời thông tin, cảnh báo, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó sát với tình hình thực tế.

Đặc biệt lưu ý kiểm tra an toàn các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu, các tuyến đê bị hư hỏng trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhất là tuyến đê Vân Hội tại xã Tuy Phước; chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy lợi phù hợp với diễn biến mưa lũ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và nguồn nước phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2027.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C, cầu Ri, đèo Nha Sam và các đoạn ngập sâu trên quốc lộ 1A qua phường Quy Nhơn Tây; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh; đồng thời triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại khu vực đô thị Quy Nhơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, nhất là vùng hạ du sông Hà Thanh, sông Kôn, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh.