Gia Lai khẩn trương sửa chữa các tuyến đường xuống cấp

Những ngày này, tại công trường sửa chữa tỉnh lộ 667, đoạn qua xã Kông Chro và xã Ya Ma, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Đơn vị thi công tiến hành bóc tách lớp bê tông nhựa bị hư hỏng và nhanh chóng thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa hạt thô, hạn chế để mặt đường dang dở qua đêm, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Tú - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty TNHH MTV Hồng Anh Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Đơn vị đảm nhận thi công 2 đoạn tuyến trên tỉnh lộ 667. Trong đó, đoạn Km21+400 - Km 23 sửa chữa mặt đường bê tông nhựa cũ bị hư hỏng, thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

Đơn vị thi công tiến hành sửa chữa đoạn tỉnh lộ 667 qua khu vực xã Kông Chro và xã Ya Ma. Ảnh: M.P

Đối với đoạn Km29 - Km31 thuộc địa bàn xã Kông Chro, đơn vị sẽ sửa chữa các tấm bê tông xi măng cũ hư hỏng. Tại những vị trí mặt đường bong tróc, đơn vị tiến hành thảm tăng cường lớp bê tông nhựa nguội dày 3 cm. Gói thầu có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng, khởi công ngày 3-10, dự kiến hoàn thành ngày 31-12-2026.

Ông Võ Văn Thành (thôn 1, xã Ya Ma) bày tỏ: “Mong tuyến đường sớm được hoàn thiện để người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn, việc vận chuyển nông sản cũng đỡ vất vả”.

Theo ông Đỗ Lê Sơn - Phó Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng), trong tháng 10-2026, công tác sửa chữa, nâng cấp các đoạn tuyến trên QL 14C, QL 25 và tỉnh lộ 667 đã được triển khai. Các hạng mục tập trung khắc phục hư hỏng mặt đường, cải thiện hệ thống thoát nước và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài tỉnh lộ 667, trên QL 14C, đoạn Km121+800 - Km129 qua xã Ia Chia được sửa chữa mặt đường hư hỏng, tăng cường mặt đường bằng cấp phối đá dăm và bê tông xi măng, bổ sung rãnh thoát nước và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Tại km 145+300 qua xã Ia Nan, đơn vị thi công tiến hành thay thế cống cũ bằng cống hộp, xây dựng rãnh thoát nước; đồng thời bổ sung rãnh dọc tại đoạn Km147+900 - Km148. Riêng cầu Ia Pnôn tại Km155+150 được thay thế khe co giãn và thảm tăng cường mặt cầu.

Trên QL 25, các đoạn Km112+300 - Km117+780 qua xã Ia Sao, Km148 - Km152 qua xã Chư A Thai và Km161 - Km163 qua xã Ia Hrú được sửa chữa những vị trí hư hỏng, mở rộng và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa.

Ông Đỗ Lê Sơn cho biết thêm: Ban Bảo trì đường bộ yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ quy định về an toàn giao thông trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.