Gia Lai: Khẩn trương hoàn thiện 7 trường học biên giới, sớm tổ chức nội trú cho học sinh

Dự án 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô thiết kế 212 lớp học, phục vụ 7.108 học sinh nội trú và bán trú. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Chờ ngày được ăn, ở tại trường

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến đầu tháng 11/2026, sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Cả 7 điểm trường đã đưa khối lớp học và khu hiệu bộ vào vận hành ổn định. Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung ở các hạng mục hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ sinh hoạt nội trú, bán trú.

Từ đầu tháng 10, toàn bộ 1.145 học sinh thuộc 33 lớp tiểu học và trung học cơ sở của xã Ia Dom đã chuyển đến học tập tập trung tại cơ sở mới. Những phòng học khang trang, sạch đẹp đã mang đến diện mạo mới cho ngôi trường vùng biên, giúp thầy và trò có điều kiện dạy, học tốt hơn.

7 điểm trường đã đưa khối lớp học và khu hiệu bộ vào vận hành ổn định

Tuy nhiên, do các hạng mục phục vụ ăn, ở chưa hoàn thiện, học sinh vẫn chưa thể tổ chức sinh hoạt nội trú, bán trú tại trường. Việc đi lại, ăn uống hằng ngày vì thế vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình.

Suốt hai tháng qua, cứ đến buổi trưa, vợ chồng anh Kpuih Đin (ở làng Bi, xã Ia Dom) lại thu xếp công việc để đến trường đón con về ăn cơm. Những hôm bận rộn, anh chị phải chuẩn bị cơm từ nhà để con mang theo. “Việc đưa đón, lo bữa ăn cho con mỗi ngày mất khá nhiều thời gian, cũng có lúc đón muộn. Mong công trình sớm hoàn thiện để con tôi được ăn, ở tại trường, bố mẹ không phải đi lại nhiều, còn có thời gian lo việc nhà”, anh Đin chia sẻ.

Không chỉ phụ huynh mong ngóng, trên công trường, hàng trăm công nhân cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Kỹ sư Nguyễn Phạm Minh Dũng, Chỉ huy trưởng công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Ia Dom cho biết: “Hiện công trường có khoảng 270 công nhân, trong đó một nửa quân số được bố trí luân phiên tăng ca vào ban đêm. Nhà thầu đang bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, đồng thời phối hợp lắp đặt trang thiết bị tại những khu vực đã hoàn thiện nhằm rút ngắn thời gian bàn giao”.

Đơn vị thi công điểm trường Ia Dom đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng

Song song với tiến độ thi công, nhà trường cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận học sinh và tổ chức hoạt động nội trú ngay khi cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, 10 người dân địa phương đã hoàn thành khóa đào tạo nghề nấu ăn ngắn hạn, được cấp chứng chỉ, sẵn sàng tham gia phục vụ bữa ăn cho học sinh. Trong thời gian chờ bàn giao khu bếp, địa phương cũng chuẩn bị phương án lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn sẵn để bảo đảm việc ăn uống của các em.

Thầy Phan Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Dom cho hay: “Cùng với công tác dạy học, nhà trường đã bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách các tổ chuyên môn, tổ đặc thù và tổ năng khiếu; đồng thời tổ chức tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng sống, các hoạt động vui chơi, rèn luyện sau giờ học. Qua đó, giúp các em từng bước làm quen với nếp sống nội trú, hình thành tính tự lập và có tâm thế tốt khi xa gia đình”.

Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung ở các hạng mục hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ sinh hoạt nội trú, bán trú

Tại điểm trường Ia Mơ, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương. Các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, vệ sinh công trình và lắp đặt thiết bị để bàn giao theo kế hoạch ngày 15/11. Đại diện Công ty TNHH MTV Xuân Lộc Gia Lai cho biết, khối lượng công việc tại trường hiện đạt gần 99%. Nhà thầu đang huy động nhân lực hoàn tất công tác vệ sinh, lắp đặt thiết bị, kiểm tra các hạng mục trước khi bàn giao cho nhà trường.

Không để chậm trễ thêm tiến độ

Mặc dù phần lớn khối lượng xây dựng đã hoàn thành, song các hạng mục phục vụ ăn ở, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật vẫn cần được khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tiến độ công trình chưa đạt yêu cầu là do mùa mưa kéo dài, thiếu lao động có tay nghề. Bên cạnh đó, việc bổ sung nhân lực và tổ chức thi công bù tiến độ của một số nhà thầu có thời điểm chưa kịp thời.

Trước những hạng mục còn dang dở, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công

Trước tình hình này, chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khắc phục những tồn tại, hoàn thành khối lượng còn lại. Công tác nghiệm thu, bàn giao được triển khai song song với quá trình hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Tại các cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu những trường đã đủ điều kiện tổ chức nội trú, bán trú phải đưa vào vận hành ngay, không chờ đợi các điểm trường khác hoàn thành.

Cùng với tiến độ xây dựng, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cần chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương án chăm sóc, quản lý học sinh. Tinh thần đặt ra là công trình hoàn thành đến đâu phải tổ chức hoạt động hiệu quả đến đó, tránh tình trạng trường lớp đã xây dựng xong nhưng chưa thể khai thác, sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, những đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài phải chịu trách nhiệm trước tỉnh

Đối với những hạng mục còn dang dở, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung khắc phục khó khăn, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm hoàn thành, bàn giao trước ngày 15/11. Những đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Việc sớm đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán đi lại, ăn ở cho hàng nghìn học sinh vùng biên mà còn mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong năm học 2026 - 2027, cả 7 trường đã tổ chức khai giảng và dạy học tại cơ sở mới với 203 lớp, 6.814 học sinh. Trong đó, trường Ia Púch đã đủ điều kiện tổ chức ăn, ở nội trú; 6 trường còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với UBND 7 xã hoàn thiện phương án vận hành, đề án quản lý học sinh, bảo đảm an ninh trật tự trong trường học. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng tại các đồn biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự 7 xã tham gia quản lý, hỗ trợ học sinh.