Gia Lai khẩn trương gia cố đê Vân Hội, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ ngập sâu

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Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng cao, gây nguy cơ mất an toàn tại một số vị trí trên tuyến đê Vân Hội, thuộc tổ dân phố Vân Hội, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, ngăn dòng nước chảy xiết, phòng ngừa nguy cơ vỡ đê, bảo vệ khu dân cư.

Sáng 12/11, người dân tổ dân phố Vân Hội phát hiện nước lũ từ sông Hà Thanh chảy qua thân đê, đổ vào kênh tiêu tại khu vực trạm bơm của địa phương. Dòng nước ngày càng chảy mạnh, tạo thành xoáy nước, có nguy cơ gây xói lở, phá vỡ thân đê và đe dọa khu dân cư phía trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước đã khẩn cấp huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường xử lý sự cố. Nhiều lượt xe ben chở đất, đá đổ xuống khu vực dòng nước xoáy nhằm ngăn dòng chảy, gia cố thân đê.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải, vận chuyển đến các vị trí xung yếu để đắp, gia cố.

Đây là điểm xung yếu thứ hai trên tuyến đê Vân Hội được phát hiện và tổ chức xử lý. Trước đó, một vị trí khác đã được các lực lượng phối hợp gia cố xuyên đêm 11/11. Ngay trong sáng 12/11, hàng chục người thuộc chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân tiếp tục tập trung tại khu vực trạm bơm, triển khai các biện pháp hộ đê.

Ông Trần Phi Long, Trưởng thôn Vân Hội, cho biết khi phát hiện nước chảy xiết và có dấu hiệu bất thường tại thân đê, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương để huy động lực lượng hỗ trợ. Ban nhân dân thôn cũng huy động 16 người tham gia ứng trực, phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương gia cố, bảo vệ tuyến đê phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tuy Phước, trước mùa mưa lũ, địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, rà soát các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu để chuẩn bị phương án di dời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trước diễn biến nước sông Hà Thanh dâng cao, chính quyền địa phương đã thông báo, hướng dẫn người dân ở các khu vực xung yếu kê cao tài sản, chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Đến nay, xã đã sơ tán 23 hộ dân sống gần sông Hà Thanh đến Tịnh xá Ngọc Long - khu vực cao ráo, bảo đảm điều kiện tránh trú. Địa phương đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong thời gian sơ tán.

Thượng tá Ngô Thành Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước, cho biết lực lượng quân sự địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Trước đợt mưa lũ, đơn vị đã chuẩn bị vật chất, phương tiện, duy trì trực 100% quân số; huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sỹ dân quân túc trực tại cơ quan và các điểm xung yếu.

“Trong chiều và đêm 11/11, lực lượng quân sự xã đã phối hợp với các đơn vị, ban, ngành và người dân tổ chức gia cố tuyến đê Vân Hội. Sáng 12/11, khi phát hiện nước lũ luồn qua khu vực thân đê gần cống trạm bơm, đơn vị tiếp tục cử lực lượng dân quân đến hiện trường, phối hợp cùng người dân xử lý điểm xung yếu, đồng thời tổ chức kiểm soát, không để người dân quay lại những khu vực bờ tràn có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn,” Thượng tá Ngô Thành Linh cho biết.

Có mặt tại hiện trường, nơi người dân đang khẩn trương gia cố đê, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trước diễn biến mưa lớn kéo dài, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở và quân đội đến từng khu dân cư, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ tài sản, di chuyển đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản có giá trị, kê cao đồ đạc và chuẩn bị phương án sơ tán khi tình hình diễn biến phức tạp.

Theo Thượng tá Ksor Hơ Bơ Khắp, việc sơ tán người dân được các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, bảo đảm chủ động, kịp thời, không chủ quan trước diễn biến mưa lũ. Trường hợp mưa tiếp tục kéo dài đến chiều tối, các lực lượng sẽ kiên quyết triển khai phương án di dời người dân tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Hiện chính quyền xã Tuy Phước cùng các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước sông Hà Thanh, kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra./.