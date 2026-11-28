Nhiều khu vực phường Hoài Nhơn Bắc bị ngập

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, các điểm ngập được ghi nhận trên địa bàn gồm tràn Phú Nông, tràn Hy Tường (Tổ dân phố Hoài Sơn Đông); tràn Quy Thuận (Tổ dân phố Hoài Châu Bắc); bờ tràn đường Lê Thánh Tông (Tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn Tổ dân phố Liễu An. Đáng chú ý, tại khu vực đoạn cao tốc qua Tổ dân phố Hoài Sơn đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ suối.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản

Tại Tổ dân phố Hoài Sơn Nam, nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân ở khu vực xóm 5 bị ngập. Công an phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp với các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo. Đối với những hộ có người cao tuổi, lực lượng chức năng trực tiếp đến từng nhà, hỗ trợ đưa người ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn.

Để phòng ngừa tai nạn, tại những vị trí nước dâng cao, chính quyền địa phương đã triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Công an phường cùng các lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và các tổ trưởng tổ dân phố liên quan khẩn trương bố trí lực lượng ứng trực, hướng dẫn người dân lưu thông qua các tuyến đường tràn; đồng thời tổ chức chốt chặn tại những vị trí nước lũ dâng cao, không bảo đảm an toàn.

Tại khu vực trung tâm tỉnh: Ghềnh Ráng, Khu vực cây xăng Bảy Cường, hồ Phú Hoà… nhiều tuyến đường cũng đã ngập sâu.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ"; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Hà Vy