Gia Lai khẩn trương di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

Ngày 2-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai xác nhận đang gấp rút triển khai công tác bồi thường, GPMB và di dời doanh nghiệp tại các CCN Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) và CCN Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam).

CCN Nhơn Bình (quy hoạch di dời 46 ha) có 38 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ 38 doanh nghiệp đã được UBND phường Quy Nhơn Đông phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 732,6 tỷ đồng.

Trong đó, đã chi trả cho 16 doanh nghiệp với số tiền hơn 410,1 tỷ đồng; còn 22 doanh nghiệp chưa nhận tiền, tương ứng hơn 322,4 tỷ đồng. Về địa điểm sản xuất mới, có 11/37 doanh nghiệp thứ cấp đăng ký di dời đến CCN Bùi Thị Xuân và phần diện tích mở rộng.

CCN Quang Trung nằm giữa lòng đô thị phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trọng Lợi

Tại CCN Quang Trung (diện tích 9,44 ha), trong tổng số 32 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, UBND phường Quy Nhơn Nam đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 31 doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 153,6 tỷ đồng; đã chi trả 5,4 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp.

Ngoài ra, phương án bồi thường chi phí di chuyển tài sản hơn 1 tỷ đồng và hỗ trợ tiền thuê cơ sở hạ tầng theo thời gian còn lại cho 20 doanh nghiệp với số tiền 7,152 tỷ đồng cũng đã được phê duyệt.

Đến nay, 12/32 doanh nghiệp tại CCN Quang Trung đăng ký chuyển đến CCN Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây). Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chuyển danh sách cho Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ (chủ đầu tư CCN) để phối hợp hướng dẫn, thực hiện các thủ tục thuê đất.

Tuy tiến độ triển khai di dời đang tiến hành khẩn trương, song quá trình triển khai, các doanh nghiệp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến địa điểm tiếp nhận, đơn giá bồi thường tài sản, chính sách hỗ trợ người lao động, thuế, phí, hoàn trả tiền thuê hạ tầng và tận thu tài sản sau di dời. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết đã có văn bản trả lời toàn bộ các doanh nghiệp về những nội dung này.

Về tiến độ, doanh nghiệp được thông báo kế hoạch di dời trong thời hạn 12 tháng (tính từ ngày 1-10-2026 đến ngày 1-10-2027) để làm cơ sở tính các khoản hỗ trợ và tiền thưởng theo quy định. Trường hợp không thực hiện di dời theo kế hoạch sẽ không được tính các khoản hỗ trợ này.

Trước những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB; đồng thời chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm chuyển đến địa điểm mới và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo chỉ đạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND các phường khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ còn lại, trình phê duyệt theo thẩm quyền; tập trung vận động, tổ chức chi trả cho những doanh nghiệp chưa nhận tiền.

UBND các phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam phải làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp chưa đồng thuận, ghi nhận rõ những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn kiến nghị; đồng thời giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

Đối với vướng mắc liên quan đến Công ty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng P.B.C, Thanh tra tỉnh được giao chủ trì rà soát, thống nhất phương án để được chi trả tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt, làm cơ sở hoàn trả tiền thuê hạ tầng cho các doanh nghiệp thứ cấp.

CCN Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Trọng Lợi

Tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ hoàn thiện hạ tầng CCN Bùi Thị Xuân, bảo đảm các điều kiện về điện, nước và xử lý nước thải để tiếp nhận doanh nghiệp đến hoạt động.

UBND phường Quy Nhơn Tây, Công an tỉnh và Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính giải quyết các kiến nghị liên quan đến giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất; rà soát, bảo đảm giá đất giữa khu hiện trạng và khu mở rộng hài hòa, tránh chênh lệch bất hợp lý.

Sở Xây dựng rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch khu vực 2 CCN; định hướng sử dụng quỹ đất sau di dời hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, không để tình trạng sử dụng manh mún, tạm bợ, ảnh hưởng cảnh quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Đối với những trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ rà soát hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.