Gia Lai: Khẩn trương chuẩn bị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Trong đó, các địa phương chú trọng rà soát, lựa chọn nhân sự, hướng dẫn quy trình, đẩy mạnh tuyên truyền và bảo đảm các điều kiện tổ chức, phấn đấu hoàn thành cuộc bầu cử trước ngày 30-11-2026.

Chú trọng lựa chọn nhân sự

Xác định chất lượng đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động ở khu dân cư, các địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá và lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới 2026 - 2031. Quá trình chuẩn bị được thực hiện thận trọng, khách quan, chú trọng tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn và mức độ tín nhiệm trong cộng đồng.

Theo Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 20-10-2026 của UBND tỉnh, toàn tỉnh sẽ bầu 1.400 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trong đó có 1.134 trưởng thôn và 266 tổ trưởng tổ dân phố. Hướng dẫn số 8472/HD-SNV ngày 30-10-2026 của Sở Nội vụ quy định UBND cấp xã ban hành quyết định bầu cử chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử; thành lập tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử. Danh sách đại diện hộ gia đình và người ứng cử phải được niêm yết chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử. Việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu hoặc ý kiến tán thành so với tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. Sau bầu cử, tổ bầu cử gửi hồ sơ về UBND cấp xã trong 5 ngày làm việc để xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả theo quy định.

Ông Nguyễn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Ia Chia - cho biết: Địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn vào ngày 22-11; hoàn thiện hồ sơ, công nhận và báo cáo kết quả trước ngày 30-11. Xã đang rà soát nhân sự tại 7/7 làng, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

Với đặc thù biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã Ia Chia chú trọng lựa chọn những người không chỉ có uy tín mà còn có năng lực tổ chức công việc, tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Bên cạnh đánh giá khách quan từng trường hợp, xã Ia Chia cũng quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho những nhân sự trẻ có triển vọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào ý nghĩa cuộc bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, thời gian, địa điểm tổ chức để người dân chủ động tham gia.

Tương tự, UBND phường Thống Nhất cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ bầu cử tại 11 tổ dân phố, thống nhất tổ chức bầu cử vào ngày 15-11. Ngày 20-10, UBND phường đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục bầu cử, cung cấp biểu mẫu, biên bản, phiếu bầu và chương trình hội nghị mẫu.

Chi bộ tổ dân phố 8 (phường Thống Nhất) họp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phương Dung

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Thao cho hay: Qua rà soát, nhân sự tại các tổ dân phố cơ bản ổn định. Riêng tổ dân phố Bruk Ngol, người đang đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng có nguyện vọng không tiếp tục ứng cử. Địa phương đã nắm bắt tình hình, phối hợp triển khai công tác chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định. Các ban công tác Mặt trận tổ dân phố đang hoàn tất thủ tục giới thiệu người ứng cử, gửi UBND phường để triển khai các bước tiếp theo.

Tại tổ dân phố 8 (phường Thống Nhất), qua rà soát, ông Lê Ngọc Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời - được Chi bộ giới thiệu tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ mới. Là bộ đội nghỉ hưu, ông Sơn từng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận từ năm 2017 đến 6-2026; từ tháng 7-2026 đến nay là Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. Quá trình công tác giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Tổ dân phố 8 có địa bàn rộng, dân số đông, thành phần dân cư đa dạng. Theo ông Sơn, trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu tổ dân phố cần không ngừng nâng cao năng lực, kinh nghiệm, uy tín. Vì vậy, ông luôn chủ động trau dồi kỹ năng tổ chức, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng nhiệm vụ.

Bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử

Cùng với chuẩn bị nhân sự, các địa phương chú trọng hướng dẫn quy trình, phân công nhiệm vụ và rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch.

Tại phường Bình Định, UBND phường đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai các khâu chuẩn bị và ấn định ngày bầu cử đồng loạt trên địa bàn vào ngày 22-11. Chủ tịch UBND phường Lê Quốc Cường cho biết: Địa phương đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời nắm chắc tình hình trước, trong và sau bầu cử để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị phát sinh theo thẩm quyền.

Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) họp triển khai kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nguyễn Hân

Tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) có 1.265 hộ dân, gần 5.000 nhân khẩu, nhà văn hóa tổ dân phố đang được khẩn trương nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang, bảo đảm điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Liêm - thông tin: Chi bộ và tổ dân phố đã họp triển khai kế hoạch, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ sửa chữa nhà văn hóa để kịp đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

Trong khi đó, tại xã Tuy Phước, 15 thôn đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử dự kiến là 15-11-2026. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Trần Thế Nhân - Bí thư Chi bộ thôn Công Chánh (xã Tuy Phước) khẳng định: Đến thời điểm này, thôn đã hoàn thành hiệp thương nhân sự ứng cử trưởng thôn; hiện đang rà soát, lập danh sách cử tri để niêm yết công khai tại nhà văn hóa trước ngày 6-11.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các địa phương, cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 hướng đến mục tiêu dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; qua đó lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, có uy tín, năng lực và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác ở khu dân cư trong giai đoạn mới.