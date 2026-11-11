Gia Lai: Khẩn cấp sơ tán dân vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét

Quang cảnh cuộc họp “khẩn cấp” ngày 8/11 của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo bản tin cập nhật mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực phía Đông của tỉnh sẽ đối mặt với một đợt mưa lớn diện rộng quy mô lớn. Tổng lượng mưa phổ biến dao động từ 150-300 mm, có nơi vượt mốc 400 mm. Đợt mưa ác liệt này bắt đầu đổ bộ từ chiều 9/11, tập trung trước hết tại các khu vực phía Bắc, sau đó lan rộng xuống phía Nam và chỉ bắt đầu suy yếu từ chiều 12/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên các sông An Lão, Lại Giang, Hà Thanh có khả năng chạm mức báo động II; sông Kôn đạt báo động I. Thời tiết trên biển chuyển xấu nhanh, gió Đông Bắc mạnh dần, vùng ven biển đạt cấp 4-5, ngoài khơi giật cấp 6-8, biển động mạnh. Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn trùng với thời điểm triều cường dâng cao khiến nguy cơ ngập lụt đô thị, chia cắt giao thông, cùng lũ quét và sạt lở miền núi trở nên vô cùng khẩn cấp.

Trước tình hình “khẩn cấp”, ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn và ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, chỉ đạo toàn tỉnh kích hoạt mức độ ứng phó cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ”. Điểm nhấn mang tính mệnh lệnh của công điện là yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã, phường phải rà soát từng thôn, từng hộ dân, kiên quyết sơ tán các hộ ở khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn ngay trong sáng 9/11, tuyệt đối không chờ thiên tai ập đến mới ứng cứu. Chủ tịch cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai sót.

Đối với các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và chủ động sơ tán người dân cụ thể gồm: Vùng ngập lụt trọng điểm ven song bao gồm lưu vực sông Kim Sơn và Lại Giang: Gồm các xã An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Ân Tường, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông/Nam/Bắc, Tam Quan...

Lưu vực sông La Tinh: Các xã Đề Gi, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ, An Lương, Hòa Hội... và khu vực ven đầm Đề Gi.

Lưu vực sông Kôn & Hà Thanh: Các xã Tuy Phước Đông/Bắc, Ngô Mây, Cát Tiến, Quy Nhơn Tây/Bắc/Đông, khu vực hạ du An Nhơn, Tuy Phước và khu vực lân cận đầm Thị Nại.

Lưu vực sông Ba: Các xã Ayun Pa, Ia Pa, Ia Sao, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh, Phú Túc...

Với các điểm nóng lũ quét, sạt lở núi vùng cao miền núi như: An Lão, An Vinh, An Toàn, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên. Các vị trí cực kỳ xung yếu cần đặc biệt lưu ý gồm: khu vực núi Một, núi Bà Hỏa (Quy Nhơn); núi Cấm (Cát Tiến); núi Gành (Đề Gi); Trà Cong (An Hòa) và thôn O3 (Vĩnh Sơn).

Công tác di dời phải triển khai đồng bộ, rà soát toàn bộ 16 dự án, phương án bố trí dân cư khẩn cấp; đưa ngay các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao. Những hộ chưa đủ điều kiện tái định cư dài hạn cũng bắt buộc phải được đưa đi sơ tán tạm thời ngay lập tức.

Đảm bảo hậu cần và an toàn giao thông, luôn chuẩn bị sẵn sàng xuồng, thuyền nhỏ, áo phao, lương thực, thuốc men tại các điểm sơ tán. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Về giao thông & Hồ đập, giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh túc trực phân luồng, xử lý sạt trượt tại các điểm trọng yếu như đèo An Khê, đèo Mang Yang, tuyến đường ven biển. Các công ty thủy lợi, thủy điện (như Định Bình, Đồng Mít, Vạn Hội...) siết chặt vận hành xả lũ khoa học, vừa bảo đảm an toàn công trình và hạ du vừa tích nước đón mùa khô.