Gia Lai: Khẩn cấp gia cố đê Vân Hội, sơ tán người dân trước nguy cơ lũ uy hiếp

Sáng 12/11, người dân tổ dân phố Vân Hội phát hiện nước lũ từ sông Hà Thanh chảy xuyên qua thân đê, đổ vào kênh tiêu tại khu vực trạm bơm.

Dòng nước ngày càng chảy xiết, tạo thành xoáy lớn, đe dọa gây xói lở, phá vỡ thân đê và ảnh hưởng khu dân cư phía trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Tuy Phước huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường xử lý.

Nhiều lượt xe ben chở đất, đá được điều động đổ xuống khu vực dòng xoáy nhằm ngăn dòng chảy, gia cố thân đê. Công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải, vận chuyển đến các vị trí xung yếu để đắp, gia cố.

Đây là điểm xung yếu thứ hai trên tuyến đê Vân Hội được phát hiện và xử lý. Trước đó, trong đêm 11/11, các lực lượng đã phối hợp gia cố một vị trí khác trên tuyến đê này.

Ngay khi phát hiện nước chảy xiết, có dấu hiệu bất thường tại thân đê, người dân lập tức báo chính quyền địa phương. Ban nhân dân thôn cũng huy động 16 người tham gia ứng trực, phối hợp với các lực lượng gia cố, bảo vệ tuyến đê phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương chuyền bao cát để gia cố thân đê Vân Hội, ngăn dòng nước lũ chảy xiết.

Thượng tá Ngô Thành Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước (đầu tiên từ phải qua) cho biết: Trước đợt mưa lũ, đơn vị đã chuẩn bị vật chất, phương tiện, duy trì trực 100% quân số và huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân túc trực tại cơ quan, các điểm xung yếu. Trong đêm 11/11 và sáng 12/11, lực lượng quân sự xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền và người dân gia cố tuyến đê Vân Hội. Đồng thời, tổ chức kiểm soát, ngăn người dân quay lại những khu vực bờ tràn có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (bên phải) cho biết: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở và quân đội đến từng khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ tài sản, di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp trực tiếp kiểm tra các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai phương án bảo vệ tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Video: Khẩn cấp gia cố đê Vân Hội, sơ tán người dân trước nguy cơ lũ uy hiếp

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch HĐND xã Tuy Phước cho biết: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, xã Tuy Phước đã triển khai các phương án ứng phó, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động di dời người dân khi cần thiết. Địa phương đã thông báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực xung yếu kê cao tài sản, chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Đến nay, 23 hộ dân sống gần sông Hà Thanh, có nguy cơ ngập sâu, đã được sơ tán đến Tịnh xá Ngọc Long. Chính quyền địa phương đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh trú. Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản có giá trị, kê cao đồ đạc và chuẩn bị phương án sơ tán khi tình hình diễn biến phức tạp. Nếu mưa tiếp tục kéo dài đến chiều tối, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết triển khai di dời người dân tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Hiện xã Tuy Phước cùng các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước sông Hà Thanh, kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, sẵn sàng nhân lực, phương tiện xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.