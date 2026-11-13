Gia Lai: Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn), nhằm giúp trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, cải thiện sức khỏe, phục hồi chức năng và tăng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 15-11 đến 28-11, trong đó ngày 16-11 chính thức khai mạc và triển khai các hoạt động khám, hội chẩn, phẫu thuật, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật đến ngày 28-11. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo kế hoạch, ngày 15-11, bệnh viện tổ chức khám sàng lọc nhân đạo tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu. Ngày 16-11, chương trình chính thức khai mạc và triển khai các hoạt động khám, hội chẩn, phẫu thuật, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật đến ngày 28-11.

Tham gia chương trình có các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và một số cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mắc các dị tật vùng mặt (sứt môi, hở hàm ếch, khuyết mũi); u bướu lành tính; dị tật mắt (lác, sụp mi, đục thủy tinh thể); dị tật vận động (khoèo tứ chi, vẹo gù cột sống), di chứng sau bỏng; dị tật sinh dục, hậu môn, lồng ngực; dị tật tai mũi họng, khiếm thính...

Các bệnh nhi được khám, hội chẩn và phẫu thuật bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi BHYT được Quỹ BHYT thanh toán; phần chi phí cùng chi trả còn lại do Trung tâm II tài trợ toàn bộ. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, dụng cụ chỉnh hình và tặng quà trong quá trình điều trị.