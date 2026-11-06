Gia Lai khai trương triển lãm nông sản, tôn vinh cà phê đặc sản

Ngày 6/11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai trương Triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai tại khu vực bãi giữ xe đường Anh hùng Núp, phường Pleiku. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người dân, du khách.

Khai trương Triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 - 8/11, có quy mô 68 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng như OCOP, nông sản đặc trưng, thực phẩm chế biến đến những mặt hàng mang dấu ấn riêng của vùng đất Gia Lai.

Không gian triển lãm được bố trí thành các khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Trong đó, cà phê được xác định là điểm nhấn với các khu vực dành riêng cho cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay, cà phê chế biến sâu và trải nghiệm cà phê đặc sản. Các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện thương hiệu, quy trình sản xuất và những nét đặc trưng trong văn hóa thưởng thức cà phê.

Tại các gian hàng, khách tham quan có thể tìm hiểu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và hàng hóa chế biến của các chủ thể sản xuất trong tỉnh. Mỗi gian hàng được thiết kế để giới thiệu thông tin, hình ảnh, nguồn gốc và những lợi thế riêng của sản phẩm, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày cà phê L'amant.

Đáng chú ý, khu vực trưng bày cà phê được tổ chức với nhiều hình thức trải nghiệm, từ giới thiệu nguyên liệu, quy trình rang xay đến các sản phẩm cà phê thành phẩm. Đây là dịp để các thương hiệu cà phê địa phương tiếp cận trực tiếp với khách hàng, giới thiệu chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm cà phê Gia Lai.

Việc đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vào không gian của một sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn cũng tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận nhiều nhóm khách hàng. Du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm không khí Festival mà còn có thể tìm hiểu, thưởng thức và lựa chọn những đặc sản của vùng đất Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết chương trình hướng đến mục tiêu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn hướng đến tạo lập không gian giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng và du khách. Qua đó, các đơn vị tham gia có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, quảng bá hình ảnh và tìm kiếm khả năng hợp tác thương mại.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn hướng đến tạo lập không gian giao lưu, kết nối.

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với các sản phẩm tham gia là bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng được khuyến khích giới thiệu những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, việc kết hợp xúc tiến thương mại với Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 góp phần tạo sự liên kết giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Đây cũng là hướng quảng bá có nhiều tiềm năng, khi những sản phẩm đặc trưng như cà phê, nông sản chế biến và sản phẩm OCOP có thể trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách khi đến Gia Lai.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại sự kiện:

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 - 8/11, có quy mô 68 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất.

Cà phê trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách khi đến Gia Lai.

Không gian triển lãm được bố trí thành các khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

Cà phê được xác định là điểm nhấn với các khu vực dành riêng cho cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay, cà phê chế biến sâu và trải nghiệm cà phê đặc sản.

Đây là dịp để các thương hiệu cà phê địa phương tiếp cận trực tiếp với khách hàng, giới thiệu chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm cà phê Gia Lai.

Mỗi gian hàng được thiết kế để giới thiệu thông tin, hình ảnh, nguồn gốc và những lợi thế riêng của sản phẩm, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn.

Thông qua triển lãm, ngành Công Thương Gia Lai kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Đồng thời, góp phần giới thiệu hình ảnh một Gia Lai giàu tiềm năng nông nghiệp, sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng và bản sắc văn hóa riêng đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.