Gia Lai khai thác văn hóa ẩm thực để thúc đẩy du lịch

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết hội thảo hướng đến tìm kiếm những phương thức mới nhằm phát huy giá trị tài nguyên, văn hóa ẩm thực, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến của địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia văn hóa, nhà làm phim và đạo diễn điện ảnh đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ góc nhìn về việc khai thác văn hóa ẩm thực thành nội dung sáng tạo, sản phẩm du lịch và nguồn lực tạo sức mạnh mềm.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: Điện ảnh có khả năng đưa những địa danh chưa được nhiều người biết đến trở thành điểm đến thu hút du khách, giúp món ăn trở nên hấp dẫn và chuyển tải câu chuyện của cộng đồng đến đông đảo khán giả.

Theo ông Cường, trong chuỗi giá trị phát triển du lịch, văn hóa tạo chiều sâu, điện ảnh xây dựng câu chuyện và cảm xúc, truyền thông mở rộng sức lan tỏa, du lịch mang đến trải nghiệm, còn doanh nghiệp góp phần hình thành sản phẩm và thị trường.

Đối với Tây Nguyên, không gian văn hóa Cồng chiêng gắn liền với đời sống, mùa vụ và nghi lễ của nhiều cộng đồng. Gia Lai là địa bàn lưu giữ di sản văn hóa này, đồng thời có nhiều chất liệu để khai thác trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và video ngắn.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ tại hội thảo.

Từ góc độ quản lý ngành điện ảnh, ông Cường đề nghị khuyến khích phát triển các tác phẩm khai thác sâu giá trị văn hóa, lịch sử, con người, ẩm thực và bản sắc vùng miền Việt Nam. Đây là nguồn chất liệu phục vụ sáng tạo nghệ thuật, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Cùng đề cập đến vai trò của nội dung hình ảnh trong quảng bá điểm đến, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xác định đây là "quyền lực mềm" từ nghệ thuật kể chuyện. Trong đó, video ngắn không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung số mà còn trở thành phương thức kích thích nhu cầu du lịch.

Theo ông Tú, sự phát triển của TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels và các nền tảng video ngắn đã làm thay đổi cách thức truyền thông du lịch. Với ưu thế về thời lượng và khả năng lan truyền, loại hình này có thể đưa những hình ảnh, câu chuyện đời thường đến gần hơn với công chúng, đồng thời khuyến khích sự tham gia sáng tạo của cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo.

Những nội dung gắn với văn hóa ẩm thực, phong tục, đời sống và bản sắc địa phương có thể được khai thác để xây dựng câu chuyện về điểm đến trên các nền tảng số.

Theo thống kê, năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6%; doanh thu du lịch đạt khoảng 29.000 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tăng 21%, với doanh thu du lịch khoảng 35.000 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, dự kiến có 155 sự kiện được tổ chức, gồm 21 sự kiện do Bộ tổ chức, 34 sự kiện phối hợp với các địa phương và 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì.