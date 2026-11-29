Dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức và các doanh nghiệp đối tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức và đại biểu dự buổi lễ.

Theo chủ đầu tư, tổ hợp 4 nhà máy có tổng diện tích 52,5ha, tổng vốn đầu tư gần 4.486 tỷ đồng, gồm 24 trụ turbine, tổng công suất thiết kế 150MW. Các dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã: Ia Tôr, Chư Sê, Chư Prông, Bàu Cạn và Gào. Dự kiến từ tháng 3-2028, tổ hợp 4 nhà máy sẽ đi vào vận hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tổ hợp 4 nhà máy điện gió Phú Mỹ, Phú Mỹ giai đoạn 2, Hoàng Ân và Hoàng Ân giai đoạn 2.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Gia Lai có tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo. Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2035, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh khoảng 9.657MW. Đến nay, toàn tỉnh đã có 85 dự án đi vào vận hành thương mại, tổng công suất 4.271MW.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế khẳng định, việc triển khai các dự án Phú Mỹ, Phú Mỹ giai đoạn 2 và Hoàng Ân, Hoàng Ân giai đoạn 2 góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia; đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách; tạo việc làm cho lao động địa phương; đồng thời mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức trao bảng tượng trưng tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp triển khai các hạng mục đấu nối, truyền tải điện, ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đúng quy định.

Dịp này, Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức trao tặng kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, dành cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã triển khai dự án.