Kết hợp khai thác tối đa tài nguyên năng lượng tái tạo

Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty CP Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn.

Khởi công 2 dự án điện gió và điện mặt trời ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Hai dự án này được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 84,5MW, vốn đầu tư gần 2.182 tỷ đồng, dự kiến cung cấp gần 170 triệu KWh điện/năm. Theo kế hoạch, 2 nhà máy sẽ vận hành trong năm 2028.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông nằm trên địa bàn 2 xã Bàu Cạn và xã Gào, diện tích 29,12 ha; công suất 49,5MW, gồm 8 trụ tua bin gió công suất lớn, dự kiến cung cấp hơn 110,16 triệu kWh điện mỗi năm. Tổng đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn (xã Bàu Cạn) có công suất 35 MW, vốn đầu tư 612 tỷ đồng. Hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp trên khoảng 47 ha mặt nước hồ Bàu Cạn, dự kiến cho sản lượng khoảng 59 triệu kWh mỗi năm.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công.

Theo chủ đầu tư, 2 dự này không phát triển riêng lẻ mà kết hợp điện gió trên đất liền với điện mặt trời trên mặt nước, nhằm khai thác đa dạng nguồn tài nguyên, sử dụng hiệu quả không gian đầu tư cho tối ưu, sử dụng hiệu quả không gian đầu tư và tối ưu hóa hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, chủ đầu tư 2 dự án, kỳ vọng 2 dự án không chỉ tạo ra giá trị về năng lượng mà còn mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương như đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, xây dựng, vận tải và cung ứng thiết bị.

Theo kế hoạch, nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông thi công đồng bộ từ tháng 1/2027 đến tháng 4/2028 và phát điện thương mại từ tháng 5/2028. Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị vào tháng 7/2028 và vận hành từ tháng 8/2028.

Bổ sung nguồn điện sạch, thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay, việc khởi công 2 dự án hôm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Đó là bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, khi vận hành sẽ đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP, nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương. Đối với 2 xã Bàu Cạn và xã Gào, dự án mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia Lai đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào hoạt động.

Để dự án triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và sớm đưa vào vận hành, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư ngay sau lễ khởi công tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc vượt tiến độ cam kết, đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các hạng mục đấu nối, truyền tải điện.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện chủ đầu tư trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo tại lễ khởi công.

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và điều chỉnh quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2035 có khoảng 9.657MW. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.271MW.