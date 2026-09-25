Gia Lai: Khai mạc triển lãm về giá trị Đầm Thị Nại

Ngày 25/9, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo - ExploraScience Quy Nhơn cùng các đối tác phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm "Đầm Thị Nại - Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ".

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm ảnh của 3 tác giả Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên, Alexis Chaigneau cùng các minh họa của Paul Rey, qua đó khắc họa những giá trị tự nhiên, sinh thái, đời sống cộng đồng và kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến Đầm Thị Nại.

Các tác phẩm được thực hiện trong khuôn khổ dự án hợp tác Pháp - Việt "Sống cùng các dòng sông", giúp người xem có thêm góc nhìn về một hệ sinh thái ven biển quan trọng của tỉnh Gia Lai, đồng thời hiểu hơn về đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư gắn bó với đầm qua nhiều mùa trong năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Sylvain Ouillon, Trưởng đại diện IRD tại Việt Nam cho biết: Đầm Thị Nại là một hệ sinh thái phong phú, được hình thành từ sự tương tác giữa các loài sinh vật, môi trường nước và hoạt động của con người.

Tiến sĩ Sylvain Ouillon, Trưởng đại diện IRD tại Việt Nam phát biểu tại triển lãm.

Theo ông Sylvain Ouillon, đầm phá mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đồng thời tạo nên cảnh quan và những giá trị riêng có của khu vực.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 50km², kết nối với sông Kôn, sông Hà Thanh và biển Đông. Hệ sinh thái nơi đây chịu tác động đồng thời của thủy triều, dòng chảy theo mùa, khí hậu và các hoạt động của con người.

Vì vậy, Đầm Thị Nại không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ một mặt nước hay cảnh quan. Đây còn là nơi có hệ sinh thái đa dạng, các giá trị đa dạng sinh học, hệ sinh kế cộng đồng và sự tương tác giữa dòng sông, đầm phá với biển. Những tác động từ quá trình phát triển đô thị, kinh tế, du lịch và biến đổi khí hậu cũng đang đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị của đầm.

Thông qua các hình ảnh, tài liệu và phim tài liệu minh họa tại triển lãm, người dân và du khách có thể tìm hiểu rõ hơn về những giá trị tự nhiên, sinh thái và văn hóa của Đầm Thị Nại; từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị của đầm.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho hay: Từ tháng 4/2025 đến tháng 7/2026, nhóm nghiên cứu của IRD và USTH đã thực hiện 8 đợt khảo sát thực địa tại Đầm Thị Nại, thu thập và phân tích hàng trăm mẫu nước, trầm tích nhằm nghiên cứu cơ chế hoạt động của đầm, sự biến đổi theo mùa, quá trình trao đổi sông - biển và chất lượng môi trường.

Theo bà Hoài, giá trị quan trọng của các nghiên cứu không chỉ nằm ở số lượng mẫu hay những công trình khoa học được công bố mà quan trọng hơn là dữ liệu khoa học phải trở thành cơ sở phục vụ các quyết định phát triển.

"Muốn bảo tồn và phát triển Đầm Thị Nại, chúng ta phải hiểu Đầm Thị Nại. Muốn khai thác các giá trị kinh tế, du lịch và sinh kế lâu dài từ khu vực này, chúng ta phải biết giới hạn chịu tải của hệ sinh thái, biết những gì cần bảo vệ, cái gì có thể khai thác và khai thác ở mức độ nào", bà Hoài nhấn mạnh.

Đầm Thị Nại qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia được trưng bày tại triển lãm.

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho rằng bảo tồn Đầm Thị Nại không đồng nghĩa với việc giữ nguyên hiện trạng và đóng cửa với phát triển. Mục tiêu là bảo tồn để phát triển, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn. Để làm được điều này cần sự chung tay của cộng đồng, các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Triển lãm "Đầm Thị Nại - Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ" sẽ trưng bày đến ngày 25/3/2027, phục vụ người dân và du khách tham quan, tìm hiểu, khám phá những giá trị của Đầm Thị Nại.