Tối 18/11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Phiên chợ biên giới năm 2026 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Việt Nam) - Oyadav (Campuchia).

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ biên giới năm 2026 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) - Oyadav (Campuchia).

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Gia Lai; đại diện Sở Thương mại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia), cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và thương nhân hai nước.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 18 - 20/11, quy mô 50 gian hàng, giới thiệu đa dạng các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, hàng tiêu dùng và những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc phiên chợ.

Không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác và thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác lâu đời. Trên tinh thần đó, Gia Lai luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, trong đó có các tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

Theo ông Nguyễn Đình Kha, sự phát triển của mỗi địa phương không chỉ được đo bằng kết quả kinh tế, thương mại mà còn thể hiện ở sự gắn kết cộng đồng, sự hiểu biết lẫn nhau và đời sống ngày càng tốt đẹp của người dân khu vực biên giới.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày.

Ông Nguyễn Đình Kha cho biết, phiên chợ là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và thương nhân hai nước gặp gỡ, giới thiệu hàng hóa, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài.

Ban Tổ chức kỳ vọng phiên chợ sẽ trở thành nhịp cầu kết nối cung - cầu, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy trao đổi hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Quan trọng hơn, từ những cuộc gặp gỡ tại phiên chợ, doanh nghiệp và thương nhân hai bên có thể xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, minh bạch, cùng có lợi, từng bước hình thành các kênh kết nối thương mại bền vững.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, đây còn là không gian giao lưu văn hóa, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Việc tổ chức phiên chợ cũng góp phần khai thác lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo thêm động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại khu vực biên giới. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, đây còn là không gian giao lưu văn hóa, nơi người dân hai bên biên giới gặp gỡ, chia sẻ những nét đẹp trong đời sống, phong tục và bản sắc truyền thống của mỗi dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:

Phiên chợ biên giới năm 2026 được tổ chức tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) - Oyadav (Campuchia).

Đại diện Sở Thương mại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu hai nước Việt Nam và Campuchia tham quan gian hàng trưng bày.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 18 - 20/11, quy mô 50 gian hàng, giới thiệu đa dạng các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, hàng tiêu dùng và những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác và thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Việc tổ chức phiên chợ cũng góp phần khai thác lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo thêm động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại khu vực biên giới.

Phiên chợ được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XIV, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV, UBND xã Ia Dom, UBND xã Ia Nan và các đơn vị liên quan của Vương quốc Campuchia.